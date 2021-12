The King of Fighters 15: PC-Vorverkauf ist gestartet, zweite Open-Beta auf PlayStation beginnt am 17. Dezember, Video stellt neuen Charakter Krohnen vor

39 spielbare Charaktere zum Launch: Klassische Charaktere, beliebte Helden, Bösewichte, die von den Toten wiedererweckt wurden, neue Herausforderer und mehr. Der epischste Kampf in der Geschichte von KOF steht kurz bevor.





Wie SNK Corporation meldet, ist der Vorverkauf für die PC-Version von The King of Fighters 15 ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) gestartet. Dabei habt ihr eine breite Palette an Verkaufs-Kanälen zur Auswahl: Der Prügler wird sowohl bei Steam als auch im Epic Games Store sowie dem Microsoft Store angeboten.Passend dazu hat SNK einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem mit Krohnen eine neue Figur vorgestellt wird. Gleichzeitig weist der Clip auf die nächste Open-Beta-Phase auf PlayStation-Systemen hin, die am 17. Dezember beginnt.SNK gibt folgende Hauptfeatures an:The King of Fighters 15 wird am 17. Februar 2022 auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S sowie Xbox One veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: New Character Krohnen