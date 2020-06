Guilty Gear - Strive -: Millia und Zato-1 zeigen ihre Kampffertigkeiten

Arc System Works hat bei der New Game+ Expo neues Videomaterial zu Guilty Gear - Strive - gezeigt. In dem folgenden Trailer zeigen Millia und Zato-1 ihre Kampffertigkeiten.Guilty Gear - Strive - wird allerdings erst im 1. Quartal 2021 für PlayStation 4 erscheinen. Bisher sollte das 2,5D-Kampfspiel Ende des Jahres erscheinen. Als Publisher ist Bandai Namco Entertainment in Europa zuständig. Konkrete Angaben zum Spiel wurden aber nicht gemacht, in der Pressemitteilung heißt es bloß, dass der neueste Ableger die Reihe "dank neuem Gameplay und verbessertem Design" wesentlich bereichern soll.Letztes aktuelles Video: Millia and Zato Gameplay Footage