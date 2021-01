Guilty Gear -Strive-: Anji Mito zeigt seine Kampffertigkeiten

Arc System Works hat einen weiteren Kämpfer aus Guilty Gear -Strive- ab 59,99€ bei vorbestellen ) vorgestellt: Anji Mito. Die bisher bestätigten und spielbaren Charaktere sind: Sol Badguy, Ky Kiske, May, Faust, Potemkin, Chipp Zanuff, Zato-1, Millia Rage, Axl Low, Mito Anji, Leo Whitefang, Ramlethal Valentine, Nagoriyuki und Giovanna. Der 15. und letzte Charakter aus dem Kämpfer-Aufgebot des Grundspiels soll im Februar 2021 enthüllt werden. That Man und Ariels sind im Spiel dabei, aber beide Figuren wird man nicht selbst steuern können.Guilty Gear -Strive- wird am 9. April 2021 für PC (Steam), PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Die Deluxe Edition (84,99 Dollar) und die Ultimate Edition (99,99 Dollar) werden drei Tage im Voraus am 6. April 2021 veröffentlicht. Im Early Access sind 13 von 15 Charakteren verfügbar und nur der Prolog des Story-Modus wird vor Release spielbar sein. Die Deluxe Edition und die Ultimate Edition sind nur digital erhältlich.Die Deluxe Edition beinhaltet den Season Pass #1, in dessen Rahmen fünf Charaktere, zwei Stages, ein zusätzliches Farbenpaket für die Charaktere und eine Nebenstory im Laufe des Jahres nach Release des Spiels erscheinen werden. Käufer der Ultimate Edition erhalten zusätzlich zu den Inhalten der Deluxe Edition ein digitales Artbook, den digitalen Soundtrack, ein weiteres Farbenpaket (zusätzlich zu dem aus dem Season Pass) und für PS4-Nutzer ein Dynamic Custom Theme. Die Ultimate Edition ist nur für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.Letztes aktuelles Video: Release Date Announcement Trailer