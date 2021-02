Guilty Gear -Strive-: Offene Beta datiert, Registrierung für früheren Zugang möglich

Arc System Works und Bandai Namco Entertainment starten noch im Februar eine offene Beta zum Kampfspiel Guilty Gear -Strive- ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) auf der PS4 und PlayStation 5. Die ersten Hiebe und Tritte können am 19. Februar ab 4:00 Uhr morgens ausgeteilt werden. Bis zum 21. Februar um 15:00 Uhr hat man die Möglichkeit, im Rahmen der Beta 13 Charaktere kennenzulernen, im Trainingsmodus das Repertoire zu verinnerlichen sowie gegen die KI und Online-Gegner aus Fleisch und Blut anzutreten. Plattformübergreifende Duelle zwischen PS4 und PS5 sollen schon in der Beta möglich sein.Interessierte Teilnehmer können sich auf dieser Webseite registrieren, um einen Early Access zur offenen Beta zu erhalten. Diese Plätze sind allerdings limitiert.Guilty Gear -Strive- erscheint in der digitalen Standard-Edition am 9. April für PS4, PS5 und PC. Eine kostenlose Upgrade-Funktion wird auf der PlayStation angeboten. Käufer der Deluxe Edition & Ultimate Edition dürfen dagegen bereits am 6. April loslegen. Eine physische Version der Standard Edition soll am 14. April folgen.Letztes aktuelles Video: Game Modes Trailer