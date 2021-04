Guilty Gear -Strive-: Zweite offene Beta findet im Mai statt

Bandai Namco hat bekanntgegeben, dass der zweite Open-Beta-Test für Arc System Works' Prügelspiel Guilty Gear -Strive- ab 59,99€ bei vorbestellen ) vom 14. bis 16. Mai stattfindet und auf der PlayStation 4 sowie PlayStation 5 verfügbar sein wird. Teilnehmer haben in dieser Open Beta die Möglichkeit, das komplette Roster anzuspielen, da nun auch die Kämpfer Anji Mito und I-No verfügbar sein werden, so die Pressemitteilung:"Die Server werden vom 14. Mai, 5:00 CEST bis zum 16. Mai, 16:59 CEST online sein. Zusätzlich zu den Neuzugängen wurde für diesen Test auch das Balancing verbessert und das Online-Lobby-System überarbeitet. Während der Test-Phase werden die folgenden Modi verfügbar sein:- Offline-Modi: VS COM / VS 2P, Tutorial-Modus und Trainingsmodus- Netzwerk-Modus: Online-Match*Player-Matches werden während des Betatests nicht verfügbar sein.Außerdem wird Crossplay unterstützt, sodass Spielerinnen und Spieler mit unterschiedlichen Konsolen-Generationen gegeneinander antreten können.Der Vorab-Download für den Open-Beta-Test von GUILTY GEAR -STRIVE- wird am 7. Mai ab 10:00 Uhr möglich sein. Spielerinnen und Spieler, die noch die vorherige Version des Tests heruntergeladen haben, werden einen Patch erhalten, der die Version aktualisiert. Details zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit des Patches werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Darüber hinaus hat sich der Inhalt des Eary Access Zugangs für Vorbesteller der Deluxe und Ultimate Edition geändert. Anstelle von 13 Charakteren werden alle Kämpfer des Rosters verfügbar sein. Außerdem werden Online-Modi und der komplette Story-Modus spielbar sein."Letztes aktuelles Video: Starter Guide Basic Actions