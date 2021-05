Guilty Gear -Strive-: Story-Trailer stimmt auf das Kampfgeschehen ein

Die Entwickler von Guilty Gear -Strive- ab 59,99€ bei vorbestellen ) haben den Story-Trailer veröffentlicht.Arc System Works: "Das Schicksal des Universums entscheidet sich hier ... - Die Geschichte von Guilty Gear, die bereits 20 Jahre umspannt, wird in Guilty Gear -Strive- zum großen Finale gebracht. Die Herausforderungen und Prüfungen, die den Helden und Bösewichten der Reihe auferlegt wurden, werden endlich ihr Ende finden. Welche unfassbare Auflösung wartet am Ende aller Dinge auf sie?"Der Story-Modus des 2,5D-Kampfspiels wird komplett auf Englisch und Japanisch vertont sein. Deutsche Texte sind geplant.Guilty Gear -Strive- wird am 11. Juni 2021 für PC (Steam), PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Wer sich zum Kauf der Deluxe- und Ultimate-Edition entscheidet, darf weiterhin drei Tage früher und damit bereits am 8. Juni loslegen. Der Early Access umfasst 13 der insgesamt 15 Charaktere. Im Story-Modus ist nur der Prolog vor Erscheinen des Spiels verfügbar. Online-Modi sind während des Early Access nicht verfügbar.Die Deluxe Edition umfasst auch den Season Pass 1, der fünf spielbare Charaktere, zwei Arenen, zusätzliche Charakterfarben (fünf für jeden Charakter) und weitere Story-Elemente enthalten wird.Letztes aktuelles Video: Story Trailer