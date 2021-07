Guilty Gear -Strive-: Mehr als 500.000 Einheiten ausgeliefert

aGamingDude schrieb am 16.07.2021 um 15:54 Uhr

Habe Fighting Games lange gemieden, da man sich diesen mit Haut und Haar und hingeben muss, um kompetitiv mithalten zu können. Der Look und euer Test haben mich aber dazu gebracht, nachzugeben und was soll ich sagen:

Ich liebe es!

Ja, man muss sich dem hingeben und schauen und lernen und analysieren und verprügelt werden. man muss üben, üben, üben und ich werde die Feinheiten, Roman Cancels, Safe Jumps und Timings noch lange nicht drauf haben. Aber es macht so Bock, wenn man Kombos abspulen kann. Es macht so Bock, wenn man sich Kämpfe auf Augenhöhe liefert und am Ende trotzdem verliert. Es frustet, wenn man ohne Gegenwehr einfach nur vermöbelt wird. Man fühlt sich göttlich, wenn man andere ohne Gegenwehr vermöbelt.

Dieses Spiel lässt mich seit Ewigkeiten wieder alle Emotionen durchleben zu denen ich fähig bin. In einer Minute will ich das Gamepad zerbrechen und 10 Minuten später, will ich mehr davon.

Danke für den Test, denn dieser hat mich zu meinem bisherigen GOTY geführt!