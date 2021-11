Guilty Gear -Strive-: Der dritte Download-Charakter ist Happy Chaos

Das Prügelspiel Guilty Gear Strive von ArcSystem Works wurde mit einem Charakter-Roster von 15 spielbaren Figuren veröffentlicht. Darunter ein paar bekannte Gesichter, wie natürlich Sol Badguy, und ein paar Neulinge wie der Vampir-Samurai Nagoriyuki, welcher seit dem neuesten Update übrigens ein ziemlich respektabler Kämpfer ist. Wie es im Genre mittlerweile üblich ist, werden natürlich noch weitere Charaktere hinzugefügt. Mit dem Season Pass 1 sind es insgesamt fünf Stück. Der Verteidigungsminister Goldlewis Dickinson und die bekannte Jack-O wurden bereits veröffentlicht, jetzt gibt es auch endlich einen Trailer für den dritten und letzten DLC-Charakter, der in diesem Jahr erscheinen wird.Happy Chaos ist sozusagen der Antagonist der Handlung aus Guilty Gear Strive. Der Kämpfer erscheint am 30. November für alle Season-Pass-Besitzer, und am 3. Dezember als eigenständiger DLC. Kurz nach der Veröffentlichung von Strive fanden Dataminer bereits eine potentielle Liste der fünf DLC-Charaktere, mit der Ankündigung von Happy Chaos ist diese auch weiterhin akkurat.Laut dem Leak sind die nächsten beiden DLC-Charaktere also Asuka, besser bekannt als That Man, und Jam Kuradoberi. Beide werden aber erst nächstes Jahr erscheinen. Das bedeutet wiederum, dass u.a. die populäre Baiken nicht Teil des ersten Season-Pass wird, Fans müssen also wohl auf ältere Titel – oder auf Samurai Shodown – zurückgreifen, um sie zu spielen. Happy Chaos ist ein interessanter Charakter: Seine Pistole steht in seinem Moveset wohl im Vordergrund, wobei er ausgehend vom Trailer auch tatsächlich nachladen muss. Macht euch am besten selbst ein Bild.Guilty Gear Strive ist am 11. Juni für PC (via Steam), PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Im Test bei 4Players konnte der Edel-Prügler von ArcSystem Works eine Wertung von 82% einheimsen.Letztes aktuelles Video: Season Pass 1 Playable Character 3 Trailer