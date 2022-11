Guilty Gear -Strive-: Nächster DLC-Charakter Sin Kiske enthüllt

Guilty Gear Strive: DLC-Charakter Sin Kiske hisst die Fahne

Weitere DLC-Charaktere und Arenen im Anmarsch

Auch anderthalb Jahre nach Launch ist bei Guilty Gear Strive noch lange nicht Feierabend: Der Nachschub an neuen Charakteren ging zuletzt mit dem nächsten Season Pass in die zweite Runde.Den Anfang machte Jojo-Spielerin Bridget, die ab dem 24. November von Sin Kiske unterstützt wird. Der altbekannte Raufbold wurde in einem neuen Trailer enthüllt, außerdem gab es ein Video zu den Grundlagen des findigen Flaggenträgers. Auch nach Sin Kiske werden noch weitere Charaktere folgen.Sin Kiske ist zwar nicht das Flaggschiff der Guilty Gear Reihe, dafür aber ein flinker Fahnenträger, der sein Debüt in Guilty Gear 2: Overture feierte und in Strive nun natürlich einen entsprechenden optischen Neuanstrich verpasst bekommt. Nun kann der Sohn von Ky Kiske und Dizzy endlich gegen seinen Vater kämpfen.Sins ungestüme, aber sehr fähige Art zu kämpfen, kommt im Trailer voll zur Geltung: Mit seinem Flaggenstab hält er seine Gegner auf Abstand, ist aber auch im Nahkampf nicht zu unterschätzen und zeigt daher, wie furios man mit Gear-Blut im Körper zulangt. Wer noch keine Erfahrungen mit Sin gesammelt hat, kann sich den fünfminütigen Guide anschauen, um ein erstes Gefühl für den neuen DLC-Charakter zu entwickeln.Auch Veteranen dürften angesichts einer Änderung erstaunt sein: Sin Kiske lädt seinen zusätzlichen Energiebalken, mit dem er besonders kraftvolle Angriffe ausführt, nämlich nicht mehr durch das Verzehren von kulinarischen Köstlichkeiten auf. Stattdessen regeneriert sich die entsprechende Leiste nun über Zeit, weshalb Spieler besonders auf ihr Timing für offensives und defensives Verhalten achten müssen.Wie bereits erwähnt, wird Sin Kiske ab dem 24. November als DLC erhältlich sein. Genau wie Bridget ist er Teil vom zweiten Season Pass, kann aber auch individuell gekauft werden. Wer sich den Season Pass bereits zugelegt hat, kann sich übrigens noch auf zwei weitere Charaktere freuen: Die erscheinen allerdings erst 2023 und bringen ebenfalls zwei neue Kampfschauplätze ins Spiel, wie es auf der offiziellen Website des Spiels heißt.Das Basisspiel von Guilty Gear Strive bietet bereits 15 Charaktere, der erste Season Pass hat mit Goldlewis Dickinson Happy Chaos , Baiken und Testament fünf weitere in den beliebten Prügler gebracht. Wer nach Bridget und Sin Kiske als nächstes in den Ring steigt, steht aktuell aber noch nicht fest.