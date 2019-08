WWE 2K20: Mit Women's Evolution, besserer Steuerung, Türmen und WWE 2K20 Originals als Servicemodell - 4Players.de

"Ein Exemplar des Videospiels WWE 2K20 in Deluxe Edition-Verpackung

Beschleuniger - Übernimm mit dem Beschleuniger die Kontrolle über dein WWE 2K20-Erlebnis. Spieler erhalten Zugang zu allen freischaltbaren Inhalten, die am Veröffentlichungsdatum unter 'Erwerbbar' verfügbar sind, und können die Kontrolle über die Gesamtwertungen und die Attributslevel aller spielbaren Charaktere übernehmen

Kickstart - Starte optimal in deine Meine KARRIERE, indem du Mein SPIELER-Wertungen und -Attribute freischaltest und mit 25 zusätzlichen Attributspunkten sowie acht zusätzlichen Talentpunkten verstärkst. Außerdem erhältst du einen Startbonus von 25.000 VC, um weitere Superstar-Teile, Moves und mehr freizuschalten! Zusätzlich startest du mit allen freigeschalteten Boost-Slots, 15 kostenlosen Boosts, 2.000 kostenlosen Tokens und 400 kostenlosen Deluxe-Tokens

Vollständiges Set mit WWE 2K20 Originals-Inhaltspaketen (weitere Details folgen)

Zusätzliche digitale Bonus-Inhalte, einschließlich spielbarer Superstars Chyna mit ihrem ersten WWE 2K-Auftritt, Hulk Hogan, '$500 Shirt' The Rock und Rock 'n' Sock Connection Mankind (weitere Details folgen)

WWE SuperCard Limited Edition-Karten (nur in physischen Versionen enthalten)"

"Ein Exemplar des Videospiels WWE 2K20 in Collector's Edition-Verpackung

Sammelgegenstände: Exklusives WWE SmackDown! Ringschürzen-Sammlerstück (2002-2008) und Limited Edition WWE SmackDown! Autogramme von WWE SmackDown!-Legenden (Kurt Angle, Rey Mysterio oder Edge)

2K Games hat WWE 2K20 nun offiziell angekündigt. Das Wrestling-Spiel von Visual Concepts wird am 22. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Eine Switch-Umsetzung wurde nicht erwähnt. Auf dem Cover werden Becky Lynch und Roman Reigns zu sehen sein.Neben dem vertrauten Spielablauf und "vielen beliebten Spielmodi" umfasst WWE 2K20 auch einige Neuerungen, die auf dem Feedback der Spieler basieren sollen. Der Story-orientierte und zielbasierte "2K Showcase: The Women's Evolution" folgt den Karrieren der "Four Horsewomen" bestehend aus Becky Lynch, Bayley, Charlotte Flair und Sasha Banks. Außerdem wollen die Entwickler die Steuerung optimiert haben, um neuen Spielern einen leichteren Einstieg zu ermöglichen. Erfahrene WWE-Spieler sollen weiterhin "angemessen gefordert" werden. Darüber hinaus können die Spieler in "Meine Karriere" und in Mixed-Tag-Matches sowohl mit einem männlichen als auch mit einem weiblichen Superstar antreten. Auch der Modus WWE-Türme ist wieder mit an Bord, darunter ein Turm, in dem sich alles um die Karriere von Roman Reigns dreht."Das Spiel führt außerdem ein neues Servicemodell namens WWE 2K20 Originals ein, durch das nach dem offiziellen Launch des Spiels eine Vielfalt an zusätzlichen Inhalten für 2K Showcase bereitgestellt werden. Jedes der WWE 2K20 Originals präsentiert dem Spieler eine neue spielbare Welt mit einem eigenen Thema. Weitere Details dazu werden in den kommenden Monaten bekanntgegeben. WWE 2K20 Originals sind herunterladbare Inhalte, die möglicherweise getrennt gekauft werden müssen", schreiben die Entwickler weiter."Becky Lynch und Roman Reigns verkörpern Leidenschaft, Entschlossenheit und Hartnäckigkeit und haben das Gesicht der WWE nachhaltig geprägt", sagt Chris Snyder, Vice President of Marketing bei 2K. "Sie verkörpern den Geist von WWE 2K20, das eine ganze Reihe von Änderungen umsetzt, die unsere Fans sich von uns gewünscht haben. Die Fans wollten, dass in Meine Karriere und 2K Showcase die Frauen im Mittelpunkt stehen, und genau das bieten wir ihnen. Auch die optimierte Steuerung und das brandneue WWE 2K20 Originals werden unsere Fans freuen. Wir können es kaum erwarten, demnächst weitere Details bekanntzugeben.""Ich habe in meiner Karriere immer wieder Mauern durchbrochen und habe Dinge getan, die vor mir nie jemand getan hat. Als erster weiblicher WWE-Superstar das Cover eines WWE 2K-Videospiels zu zieren, ist da keine Ausnahme", sagt Becky Lynch."Ich bin selbst Gamer - zusammen mit 'The Man' Becky Lynch in die Fußspuren von Leuten wie Dwayne 'The Rock' Johnson und John Cena zu treten und auf dem Cover von WWE 2K20 zu sein, ist ein riesiger Meilenstein in meiner Karriere und auch für mich persönlich", sagt Roman Reigns.Das Spiel wird als Standard Edition, Deluxe Edition und Collector's Edition (nur PS4 und Xbox One) erscheinen.WWE 2K20 Deluxe EditionWWE 2K20 Collector's EditionLetztes aktuelles Video: Cocktail Party