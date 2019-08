WWE 2K20: Cover-Star Roman Reigns im 2K-Türme-Modus - 4Players.de

Cover-Star Roman Reigns wird in WWE 2K20 mit seinem eigenen 2K-Turm vertreten sein, der einige der größten Gegner seiner Karriere umfasst, so 2K. Weiter heißt es vom Publisher: "Erneut laden in WWE 2K20 die 2K-Türme den Spieler ein, mit einem WWE-Superstar oder einem erstellten Mein SPIELER einen von verschiedenen Türmen zu betreten, jeweils mit einer einzigartigen Abfolge von Matches, die verschiedene Herausforderungen, Bedingungen und Spielermodifikationen bieten.WWE 2K20 rückt Roman Reigns ins Rampenlicht, der sich das Spielcover mit WWE Superstar Becky Lynch teilt. In 2K-Türme: Roman's Reign wandelt der Spieler in den Fußstapfen von 'The Big Dog'. Von seinen Anfangstagen bei der WWE und als Mitglied von The Shield bis hin zu seinen Rivalitäten mit Brock Lesnar, John Cena, Undertaker und anderen. Insgesamt messen sich Spieler in 16 Matches und erleben Schlüsselepisoden aus Reigns WWE-Geschichte hautnah mit, während sie um Championships ringen und das WWE-Universum begeistern. Jedes Match bietet eine Live-Action-Einführung des 'The Big Dog' höchstpersönlich mit exklusivem und bisher unveröffentlichtem Material."Das Wrestling-Spiel von Visual Concepts wird am 22. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es wird als Standard Edition, Deluxe Edition und Collector's Edition (nur PS4 und Xbox One) erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Roman Reigns 2K Tuerme-Modus