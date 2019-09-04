WWE 2K20: 2K-Showcase: "The Women's Evolution" mit 15 Matches - 4Players.de

WWE 2K20 2K Showcase: The Women's Evolution
- NXT TakeOver - Charlotte Flair und Ric Flair vs. Natalya und Bret Hart
- NXT TakeOver: Rival - Sasha Banks vs. Charlotte Flair vs. Bayley vs. Becky Lynch
- NXT TakeOver: Brooklyn - Bayley vs. Sasha Banks
- Night of Champions 2015 - Charlotte Flair und Paige & Becky Lynch vs. Nikki Bella und Brie Bella & Alicia Fox
- WrestleMania 32 - Charlotte Flair und Ric Flair vs. Becky Lynch vs. Sasha Banks
- RAW - Sasha Banks vs. Charlotte und Dana Brooke
- Backlash - Becky Lynch vs. Alexa Bliss vs. Carmella vs. Naomi vs. Natalya vs. Nikki Bella
- Hell in a Cell - Charlotte Flair vs. Sasha Banks
- Elimination Chamber - Becky Lynch vs. Mickie James
- RAW - Bayley vs. Charlotte Flair
- Fastlane - Sasha Banks vs. Nia Jax
- WrestleMania 33 - Bayley vs. Charlotte Flair vs. Nia Jax vs. Sasha Banks
- WrestleMania 34 - Charlotte Flair vs. Asuka
- Evolution - Becky Lynch vs. Charlotte Flair
- WrestleMania 35 - Becky Lynch vs. Charlotte Flair vs. Ronda Rousey
Das Wrestling-Spiel von Visual Concepts wird am 22. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es wird als Standard Edition, Deluxe Edition und Collector's Edition (nur PS4 und Xbox One) erhältlich sein.
Letztes aktuelles Video: Roman Reigns 2K Tuerme-Modus