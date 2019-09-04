 

WWE 2K20: 2K-Showcase: "The Women's Evolution" mit 15 Matches - 4Players.de

4Players.de Das Spielemagazin. Kritisch. Ehrlich. Aktuell.
 
WWE 2K20
Kampfsport
Entwickler:
Publisher: 2K
Release:
22.10.2019
22.10.2019
22.10.2019
Alias: WWE 2020
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ab 44,99

ab 69,99
Spielinfo Videos  

WWE 2K20
Ab 44.99
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WWE 2K20: "The Women's Evolution" mit 15 Matches

WWE 2K20 (Sport) von 2K
WWE 2K20 (Sport) von 2K - Bildquelle: 2K
2K Games hat den storygetriebenen und zielbasierten 2K-Showcase-Modus "The Women's Evolution" in WWE 2K20 vorgestellt. Basierend auf der Geschichte der Women's Evolution, die in den letzten fünf Jahren innerhalb der WWE stattgefunden hat, dreht sich The Women's Evolution um die "Four Horsewomen" (Becky Lynch, Charlotte Flair, Bayley und Sasha Banks) in 15 spielbaren Matches.

WWE 2K20 2K Showcase: The Women's Evolution
  • NXT TakeOver - Charlotte Flair und Ric Flair vs. Natalya und Bret Hart
  • NXT TakeOver: Rival - Sasha Banks vs. Charlotte Flair vs. Bayley vs. Becky Lynch
  • NXT TakeOver: Brooklyn - Bayley vs. Sasha Banks
  • Night of Champions 2015 - Charlotte Flair und Paige & Becky Lynch vs. Nikki Bella und Brie Bella & Alicia Fox
  • WrestleMania 32 - Charlotte Flair und Ric Flair vs. Becky Lynch vs. Sasha Banks
  • RAW - Sasha Banks vs. Charlotte und Dana Brooke
  • Backlash - Becky Lynch vs. Alexa Bliss vs. Carmella vs. Naomi vs. Natalya vs. Nikki Bella
  • Hell in a Cell - Charlotte Flair vs. Sasha Banks
  • Elimination Chamber - Becky Lynch vs. Mickie James
  • RAW - Bayley vs. Charlotte Flair
  • Fastlane - Sasha Banks vs. Nia Jax
  • WrestleMania 33 - Bayley vs. Charlotte Flair vs. Nia Jax vs. Sasha Banks
  • WrestleMania 34 - Charlotte Flair vs. Asuka
  • Evolution - Becky Lynch vs. Charlotte Flair
  • WrestleMania 35 - Becky Lynch vs. Charlotte Flair vs. Ronda Rousey

Das Wrestling-Spiel von Visual Concepts wird am 22. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es wird als Standard Edition, Deluxe Edition und Collector's Edition (nur PS4 und Xbox One) erhältlich sein.

Letztes aktuelles Video: Roman Reigns 2K Tuerme-Modus

Quelle: 2K Games
WWE 2K20
ab 69,99 bei

Kommentare

diggaloo schrieb am
Showcase wieder da ist cool, aber mit dem Womengedöns das uninteressanteste Thema, noch uninteressanter als der letzte Showcase mit Daniel Bryan. Die besten Themen haben sie aber auch schon durch. So ein nWo-Showcase wäre cool gewesen und hätte mich wohl zum Kauf gebracht, so wird es wohl eher nicht gekauft wie schon das 2019er nicht. Die Serie braucht dringend eine kreative Pause.
schrieb am