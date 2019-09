WWE 2K20: Online-Lobbys, Road to Glory, Soundtrack und Universum-Ausbau - 4Players.de

"Begrenzungen bei Haupt- und Nebenshowmatches sind von 7 auf 9 gestiegen.

Begrenzungen bei Pay-per-View-Matches haben sich von 7 auf 14 verdoppelt.

Die Anzahl an Championship-Titeln je Hauptshow ist von 6 auf 7 gestiegen.

Parallele Rivalitäten bei Hauptshows sind von 3 auf 4 gestiegen.

Pay-per-Views können von bis zu 3 Hauptshows gemeinsam veranstaltet werden (vorher waren es 2).

Spieler genießen mehr Freiheiten beim Löschen und Hinzufügen von Promos und Matches.

50 der meistgenutzten Cutscenes wurden mit Mocap-Schauspielerinnen neu gedreht, damit alles authentischer wirkt, wenn weibliche Superstars eingesetzt werden.

25 neue Cutscenes wurden hinzugefügt.

40 neue Promo-Dialogzeilen wurden dem Spiel hinzugefügt.

Erstellte Matches und Mixed Tag Matches können jetzt Match Cards hinzugefügt werden.

Die neue Championship-Match-Einstellung bei Match Cards kann genutzt werden, um manche Matches zu Titelmatches umzufunktionieren.

Hauptevent-Matches bei Match Cards wurden angepasst, damit diese Matchtypen häufiger in der Show vorkommen (Beispiel: Royal-Rumble-Match beim Royal Rumble Pay-per-View).

Neue Rivalitätsinhalte bieten Optionen wie Gegner mit niedriger Intensität, die nach einem einzigen Pay-per-View Frieden schließen, oder Verbündete mit niedriger bis mittlerer Intensität, die sich langsam über Wochen hinweg anstatt abrupt verkrachen.

Der Menüfluss insgesamt wurde gestrafft, um ihn für Neulinge im Universum-Modus zugänglicher zu gestalten. Alle tiefschürfenderen Optionen stehen erfahrenen Spieler nach wie vor zur Verfügung."

Banks - Gimme

Barns Courtney - 99

Bring Me The Horizon ft. Dani Filth - Wonderful Life

Grandson - Stigmata

Lil Uzi Vert - XOTour Llif3

Motley Crue ft. Machine Gun Kelly - The Dirt

Muse - The Dark Side

Poppy - METAL

Saweetie - Icy Girl

The Black Keys - LO / HI

The Misfits - Hybrid Moments

Watt ft. Post Malone - Burning Man

Bei WWE 2K20 wird es neben der Schnellsuche im Mehrspieler-Modus auch ein Online-Lobby-System zur individuellen Erstellung von Partien (Matchtypen, Regeln, Privatmodus) geben. "Du kannst im Privatmodus loslegen, um Freunde einzuladen, und dann kannst du die verbliebenen Plätze öffentlich anbieten, wenn du willst. In der Lobby kann dann per Voicechat während der Auswahl der Superstars kommuniziert werden, und der Ersteller der Lobby legt alles für das aktuelle Match fest", heißt es.Über die Road to Glory und die Mein-Spieler-Evolution schreiben die Entwickler : "Wie bereits erwähnt gibt es in Meine KARRIERE weibliche und männliche Mein SPIELER. Das bezieht sich auch auf Road to Glory und Mein SPIELER-Türme. Du erstellst weibliche und männliche Mein SPIELER mit unterschiedlichen Kampfstilen (z. B. kann einer eher auf Prügeleien setzen, der andere auf ausgetüftelte Moves), Erfahrungspools, Fortschrittsbäumen und freigeschalteten Erstellungsteilen. Das bestehende Paar kann aufsteigen und Gegenstände in allen drei Modi freischalten. Zum ersten Mal überhaupt sind die besonderen Erstellungsteile, die du in Meine KARRIERE, Road to Glory und den Mein SPIELER-Türmen freischaltest, auch im allgemeinen Modus zum Erstellen eines Superstars verfügbar. Außerdem kannst du das Aussehen deines Mein SPIELER in die allgemeine Charaktererstellung exportieren. Freunde der Road to Glory und der Mein SPIELER-Türme kennen es schon, dass man Sterne sammeln muss, um an besonderen Pay-per-View-Events teilzunehmen. Diese Road to Glory-Events bieten jetzt erstmals auch Matches mit weiblichen Charakteren."Der Universum-Modus wird mit folgenden Aktualisierungen und Verbesserungen im Vergleich zu WWE 2K20 versorgt Der WWE 2K20 Spielsoundtrack umfasst folgende Songs ( Playlist auf Apple Music ):Letztes aktuelles Video: Roman Reigns 2K Tuerme-Modus