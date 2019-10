WWE 2K20: Männliche und weibliche Mein-Spieler-Charaktere in der Karriere - 4Players.de

"Zum ersten Mal überhaupt kannst du zwei Mein Spieler erstellen, eine Frau und einen Mann, und mit beiden gemeinsam Meine Karriere spielen. Dabei spielst du jeweils eine eigene Storyline und Matches durch und schließt dich von Zeit zu Zeit mit dem neuen Mixed Tag Match-Feature im Team zusammen.

Schalte WWE-Legenden, Karriere-spezifische Superstar-Kleidung, originale Charaktere und einzigartige Umgebungen wie das "Hell's Colosseum" und eine besondere Arena im The New Day-Stil frei.

Ab einem bestimmten Punkt durchschreiten Red und Tre ein interdimensionales Portal, um den Undertaker zu suchen, der bereits seit Jahren verschollen ist, und treffen auf etliche Überraschungen.

Auch dieses Jahr ist Meine Karriere vollständig vertont und präsentiert zusätzlich zu den mehr als 15 bekannten Charakteren aus dem letzten Ableger die Stimmen von über 40 WWE-Superstars, NXT-Superstars und Legenden. Interagiere mit neu-vertonten Superstars wie Ronda Rousey, The New Day, Becky Lynch, Adam Cole, Velveteen Dream, The Iiconics, Samoa Joe und mehr.

Verfolge Reds und Tres Karrierefortschritte mit der "Liste" und notiere alle Ziele, die sich Red und Tre zu Teenager-Zeiten gesetzt haben – denn die Liste bestimmt später ihren Kurs zum Erfolg. Schaffst du es, den letzten Punkt auf ihrer Liste abzuhaken und in die WWE Hall of Fame aufgenommen zu werden?

Manchmal beeinflussen die Entscheidungen, die du in Meine Karriere triffst, die Matches, in denen Red und Tre antreten, in welchem Team sie sind, und bringen möglicherweise sogar andere Auswirkungen mit sich. Teste die verschiedenen Möglichkeiten aus und finde heraus, auf welchen Weg dich dies führen könnte.

Wir bringen dieses Jahr Podcasts zurück – mit dabei sind auch diesmal die Meine-Karriere-Stars Buzz und Cole Quinn aus WWE 2K19 mit ihrer "The Buzz and Cole Show"."

"18 Kapitel

Etwa 100 Matches

Knapp 2.700 Zeilen Dialog

Fast 900 Zeilen mit neuen Kommentaren, die einzig in Meine-Karriere-Matches und Cutscenes verwendet werden

Über 270 Cutscenes

20 Stunden voller Story-Inhalte

34 Karriereziele auf Reds und Tres Liste

1 bionischer Arm"

In der Meine-Karriere-Storyline von WWE 2K20 wird man (erstmalig) sowohl einen männlichen als auch einen weiblichen Mein-Spieler-Charakter erstellen. Man begleitet Red und Tre auf ihrer Reise von der High School in die WWE Hall of Fame. Die Handlungsstränge und die Matches beider Charaktere können gespielt werden. Red und Tre können im Mixed-Tag-Match sogar ein Team bilden.