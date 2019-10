WWE 2K20: Sony bietet Käufern Rückerstattungen für das fehlerbehaftete Wrestlingspiel an - 4Players.de

Das Wrestlingspiel WWE 2K20 ist übersät mit Fehlern und Glitches. Auch wir haben darüber berichtet und ein paar dieser Bugs in einer News zusammengefasst . Visual Concepts und 2K haben sich offenbar keinen Gefallen damit getan haben, den Titel in diesem desaströsen Zustand zu veröffentlichen.Sony bietet daher für enttäuschte Käufer jetzt Erstattungen an, wenn sie beim Kundenservice fehlende Inhalte bei der Collector's Edition, kaputte Funkionen oder Grafik-Bugs melden. Wie Eurogamer.net schreibt, scheint der Erfolg für den Erhalt von Rückerstattung allerdings zu variieren. Während manche Nutzer davon berichten, nach ihrer Beschwerde umgehend grünes Licht für die Rückgabe bekomm zu haben, verweisen Service-Mitarbeiter an anderer Stelle offenbar auf das 14-tätige Rückgaberecht von Sony, das theoretisch allerdings nur dann greift, wenn man den entsprechenden Titel noch nicht lange gespielt oder gar nicht erst gestartet hat.Nach dem Shitstorm, der über 2K hereingebrochen ist und vor allem bei Steam zu vielen Negativ-Bewertungen geführt hat, sah sich der Publisher am Freitag zu einem Statement genötigt, in dem technische Verbesserungen in Aussicht gestellt werden. Dort heißt es:"We are listening closely to the feedback that's been shared regarding WWE 2K20 and are aware of the concerns some players are reporting. We're working hard to investigate these concerns and address them as necessary. We expect to have an initial patch ready in the next two weeks, with others to follow. Stay tuned WWEGames social media channels for more information."Letztes aktuelles Video: MyCareer Trailer