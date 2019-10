WWE 2K20: Poltern in der Nacht (DLC) mit Bray Wyatt verfügbar - 4Players.de

Während die Entwickler von WWE 2K20 weiter an technischen Verbesserungen nach einem ordentlichen Shitstorm arbeiten ( wir berichteten mehrfach ), ist zunächst die Download-Erweiterung WWE 2K20 Originals: Poltern in der Nacht mit "The Fiend" Bray Wyatt veröffentlicht worden. Poltern in der Nacht war Vorbestellerbonus für die Standard Edition und ist in jedem Exemplar der Deluxe und SmackDown Edition! 20th Anniversary Edition enthalten. Das Paket kann auch einzeln für 14,99 Euro gekauft werden.Die Erweiterung umfasst den spielbaren Charakter "The Fiend" Bray Wyatt plus 2K-Showcase, fünf Story-Türme und weitere WWE Superstars im Horror-Design. Weitere Details findet ihr hier "Die WWE 2K20 Originals sind 4 downloadbare Inhaltspacks, die alle auf verschiedenen Themen mit einer komplett neuen, fiktiven Welt basieren. Diese sind die wichtigsten Download-Inhalte in WWE 2K20 und enthalten alle einen einzigartigen 2K Showcase, 2K-Türme, spielbare Charaktere, Teile zum Erstellen von Inhalten, neue Waffen und Arenen und noch vieles mehr. Diese basieren alle auf ihrem jeweils einzigartigen Thema. Das erste WWE 2K20 Originals-Pack nennt sich Poltern in der Nacht* und folgt einem Horror-Design (oben mehr dazu). Weitere Informationen zu den anderen drei WWE 2K20 Originals gibt es dann in den folgenden Monaten. Alle WWE 2K20 Originals werden bis spätestens Frühling 2020 veröffentlicht."