WWE 2K20: Kein Nachfolger in diesem Jahr geplant

We will be sharing details on the future of the WWE 2K franchise as well as some exciting news on Monday at 7:00 a.m. PT.



— #WWE2K20 (@WWEgames) April 24, 2020





WWE 2K21 is officially not happening, per WWE.



— Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) April 23, 2020

In diesem Jahr soll es kein neues WWE-Spiel von 2K Sports geben. Das hat Frank Riddick, Interim CFO von World Wrestling Entertainment, Inc., im Rahmen einer Telefonkonferenz bestätigt. Wie Gamespot berichtet, will sich der Publisher am kommenden Montag äußern, wie es mit der Reihe weitergeht und was konkret mit WWE 2K21 passiert.Ausschlaggebend für die Entscheidung dürfte die katastrophale Qualität von WWE 2K20 gewesen sein, dessen unzählige Fehler von vielen enttäuschten Käufern in Videos festgehalten wurden und dadurch zum Running Gag mutierten.Das hauseigene Studio Visual Concepts, das auch die mikrotransaktionsverseuchte Casino-Simulation NBA 2K20 (zum Glücksspielautomaten-Test ) produziert hat, zeichnete für die Misere verantwortlich, nachdem ihm die Arbeiten an WWE übertragen wurden. Zuvor entstanden die WWE-Spiele beim japanischen und schon seit THQ-Zeiten auf Wrestling spezialisierten Team von Yuke, das die Zusammenarbeit mit 2K Sports aufgrund von Differenzen beendet hat und mittlerweile an einem eigenen WWE-Spiel werkelt, das man als Konkurrenz zur 2K-Serie in den Ring schicken will.Letztes aktuelles Video: WWE 2K20 Originals Empire of Tomorrow