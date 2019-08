Genshin Impact: Action-Adventure wird für PS4 umgesetzt; Breath of the Wild lässt grüßen - 4Players.de

When Mihoyo unveiled Genshin Impact for PS4, many noted the game was inspired by BOTW.



Some fans of BOTW are upset that Sony is promoting this game because of the similarities + they think it’s shameless of Sony.



This man smashed his PS4 at ChinaJoy in protest. pic.twitter.com/jwJqwREgaz



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 3, 2019

Das bisher nur für PC, Android und iOS angekündigte Genshin Impact wird im nächsten Jahr auch für PlayStation 4 erscheinen. In dem Action-Adventure in einer offenen Welt schlüpft man die Rolle des "Reisenden", der allein an einem Strand aus einem langen Schlaf erwacht, die Verbindung zu seinen Geschwistern verliert und nahezu nichts über das mysteriöse Land um ihn herum weiß.Sam Lai von Entwickler miHoYo Technology aus China schreibt im PlayStation.Blog : "Genshin Impact bietet euch unzählige Möglichkeiten und eine unglaubliche Freiheit, damit ihr voll und ganz in das Spiel eintauchen könnt. Teyvat besteht aus sieben Stadtstaaten, die sich allesamt durch eine einzigartige und exotische Ästhetik, Architektur und Landschaft auszeichnen, wodurch die Erkundung der Welt zu einer wahren Entdeckungsreise wird. Als Open-World-Titel haben wir uns die Freiheit in allen Aspekten des Spiels zur obersten Priorität gemacht. Außerdem planen wir schon weitere Möglichkeiten für neue Features, wie zum Beispiel personalisierbare Outfits oder eigene Häuser für die Spieler.""Genshin Impact enthält ein von der Naturwissenschaft inspiriertes, elementares Interaktionssystem, mit dem ihr Rätsel lösen, Kämpfe bestreiten und die Welt erkunden könnt. Die Charaktere können dabei die Kontrolle über eines von sieben Naturelementen, wie zum Beispiel Pyro, Hydro, Elektro, Anemo oder Dendro, übernehmen und damit einzigartige und mächtige Elementarattacken entfesseln. Gleichzeitig müsst ihr eure Aufmerksamkeit und Beobachtungsgabe schärfen, um eure Kräfte für effektive Interaktionen zu nutzen und jedes Hindernis auf eurem Weg zu überwinden. (...) Im Laufe eurer Reise trefft ihr auf neue Gegner und immer schwierigere Herausforderungen. Es ist also nicht sehr weise, euren Weg allein zu bestreiten! Genshin Impact bietet euch eine Auswahl von über 30 Charakteren mit einzigartigen Persönlichkeiten, Erscheinungsbildern, Kampfstilen und Elementarfähigkeiten, sodass ihr euch euer ganz eigenes Team aus bis zu vier Mitgliedern zusammenstellen und den Charakter, den ihr steuert, jederzeit ändern könnt."Das Spiel wurde auch auf der ChinaJoy 2019 präsentiert. Auf der Messe sorgte aber ein Vorfall für Aufsehen, denn ein aufgebrachter Spieler beschädigte/zerstörte mutwillig seine PlayStation-4-Konsole, weil das Spiel seiner Ansicht nach eine "schamlose Kopie" von The Legend of Zelda: Breath of the Wild sei. Grafische und stilistische Parallelen sind jedenfalls deutlich erkennbar.