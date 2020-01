Genshin Impact: Action-Rollenspiel erscheint auch für Switch

Der chinesische Entwickler und Publisher miHoYo ("Tech Otakus Save the World!") wird sein im Anime-Stil präsentiertes Open-World-Action-Rollenspiel Genshin Impact 2020 neben PC, Android, iOS und PlayStation 4 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Genshin Impact ist ein Action-Rollenspiel mit einer frei begehbaren Fantasiewelt, das in Teyvat spielt. Die wichtigsten Merkmale des Spiels sind die dynamische und frei zu erkundende Welt, viele spielbare Figuren, das auf miteinander interagierenden Elementen basierende Kampfsystem sowie die fesselnde Geschichte.Der Spieler übernimmt die Rolle eines mysteriösen Reisenden, der auf seine ganz persönliche Reise geht, um ein verschollenes Familienmitglied wiederzufinden und die Geheimnisse Teyvats zu lüften. In Begleitung der niedlichen Paimon kann der Spieler verschiedenste Landschaften durchstreifen, unterschiedliche Kulturen erleben und finstere Dungeons bestreiten. In einer Gruppe von bis zu vier frei wählbaren Figuren mit verschiedenen elementaren Kräften wird der Spieler unbarmherzige Gegner besiegen und schwierige Rätsel lösen." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer