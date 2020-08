Genshin Impact: PS4-Fassung des Action-Rollenspiels wird weltweit im Herbst veröffentlicht

Auf Sonys gestriger Präsentation der "State of Play" gab es auch Neuigkeiten zu Genshin Impact von "MiHoYo": Das Action-Rollenspiel soll laut Gematsu.com im Herbst 2020 für die PS4 veröffentlicht werden. Die Umsetzungen für PC, iOS und Android sind für Oktober angesetzt, die Switch-Fassung folgt "später". Für PS4, PC, iOS und Android ist zudem Crossplay geplant.Im deutschen PlayStation-Blog wird erläutert, dass man in der Welt von Teyvat die Kontrolle über sieben "natürliche" Elemente hat: Pyro, Hydro, Electro, Anemo und Dendro, um nur ein paar zu nennen. Durch diverse Relikte, genannt Visionen, bekommen Charaktere mächtige Fähigkeiten, die sich frontal gegen starke Gegner einsetzen lassen und mit denen man mit der Welt interagiert:"Ihr seid komplett frei bei der Zusammenstellung eurer Gruppe aus 4 Charakteren und dem Mischen und Anpassen ihrer verschiedenen Elemente. Ihr könnt während des Kampfes zwischen euren Gruppenmitgliedern wechseln, um verschiedene Elementareffekte zu kombinieren und mächtige Elementarreaktionen zu verursachen (ja genau, ungefähr wie im Chemieunterricht, nur etwas größer). Unser Ziel war es, ein Spiel zu schaffen, das den Geist von Entdeckungslust und Experimentierfreude verkörpert. Je mehr ihr über die Elemente wisst und ihre Vorteile für euch nutzt, desto mehr werden sie euch bei eurem Abenteuer belohnen.Diesen Herbst könnt ihr eine Auswahl von 20 einzigartigen Charakteren erwarten (und es werden noch mehr folgen). Wir sind sicher, ihr werdet daraus wirklich coole Teamkompositionen zusammenstellen und neue Wege finden, die Elementarkräfte zu nutzen, an die nicht mal unsere Entwickler gedacht haben!Ihr habt die volle Kontrolle über eure gesamte Gruppe, wenn ihr alleine spielt. Wir wollten euch aber auch die Option geben (denn wir lieben Optionen), mit drei eurer Freunde gemeinsam zu spielen. Im Koop-Modus zu spielen, bedeutet Teamwork, mehr Elementarreaktionen und noch mehr Herausforderungen. Und dafür … gibt es ein komplett unterstütztes Crossplay (PS4/PC/iOS/Android). In den nächsten Wochen werden wir noch viel mehr verraten, und wir haben auch noch ein paar ganz besondere Goodies für PlayStation-Spieler im Gepäck."Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer