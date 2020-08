Genshin Impact: PS4-Version erscheint ebenfalls Ende September

hochwertige Objekte für Figuren-EP im Spiel: Eines Helden Weisheit ×15

hochwertige Objekte zur Waffenverstärkung im Spiel: Mystisches Verstärkungserz ×20



Gebetsobjekte für das Spiel: Vorbestimmtes Schicksal ×2

Währung des Spiels: Mora ×150.000

Objekte für Figuren-EP im Spiel: Eines Abenteurers Worte ×80

Objekte zur Waffenverstärkung im Spiel: Hochwertiges Verstärkungserz ×50

Nahrung im Spiel: Räuchergeflügel nach Art des Nordens ×10, kurzgebratene Matsutake ×10, süß mariniertes Hühnchen ×10, Landeierkuchen ×10"

miHoYo YingTie Technology aus Shanghai hat bestätigt, dass die PS4-Version von Genshin Impact auch am 28. September 2020 erscheinen wird - zeitgleich mit den Umsetzungen für Android, iOS und PC.Die Entwickler beschreiben ihr Spiel im PlayStation.Blog folgendermaßen:"In Genshin Impact spielt ihr eine mysteriöses Person, bekannt als Reisender. Nachdem ihr plötzlich von eurem Geschwisterteil getrennt wurdet, strandet ihr hilflos und ohne eure gewohnten Kräfte in einer euch unbekannten Welt. Ihr seid nun in Teyvat, einer fantastischen Welt, die von sieben Elementen durchwirkt ist. Allerdings seid ihr nicht allein. Ihr begebt euch auf eine epische Reise, um euer verlorenes Geschwisterteil zu finden und die vielen Geheimnisse dieser Welt zu lüften. Auf eurem Weg gewinnt ihr so einige treue Gefährten und macht euch aber auch mächtige Feinde, die sich euch auf eurer Suche entgegenstellen. (...) Die weite offene Welt kann von euch frei erkundet werden. Dabei bereist ihr verschiedene Städte, schaltet Elementarkräfte frei und deckt die alten Geheimnisse von Teyvat in einer immersiven, Story-orientierten Kampagne auf. Ganz egal, was euer Ding ist – das Abschließen von Nebenquests mit dichter Handlung, herausfordernde Dungeons voller Horden furchteinflößender Feinde oder einfach die Interaktion mit eurer Gruppe einzigartiger Charaktere mit voller Sprachausgabe –, Genshin Impact ist ein ganz besonderes Abenteuer, bei dem für jeden etwas dabei ist. Wir hoffen, dass die atemberaubende Welt Teyvat schon bald ein Ort mit bedeutungsvollen Geschichten und Erinnerungen für euch sein wird, so wie sie es bereits für uns ist."Außerdem wurden PS4-exklusive Ingame-Items (Sword of Descension und Wings of Descension) angekündigt, die "freigespielt" werden müssen. Für das Open-World-Action-Rollenspiel (Free-to-play) wird ebenfalls ein zeitlich begrenzt verfügbares "Abenteuerstartpaket" im PlayStation Store für 10,99 Euro angeboten."Wenn du diesen Artikel während der vorgegebenen Zeit vorbestellst, erhältst du zum Start des Spiels zusätzlich folgende Inhalte:Inhalte dieses Artikels:Letztes aktuelles Video: State of Play Gameplay Trailer PS4