Genshin Impact: Bereits über 100 Mio. Dollar Umsatz; Entwicklungskosten nach zwei Wochen eingespielt

Genshin Impact has now grossed over $100m in less than two weeks.



China, Japan, Korea and the US are top markets for the F2P game.



Without a doubt the most successful launch for an original IP from a Chinese dev. https://t.co/WjOOpLa66V



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 10, 2020

Das Rollenspiel Genshin Impact von MiHoYo hat seine Entwicklungskosten laut pcgamer.com bereits nach zwei Wochen eingespielt. Analyst Daniel Ahmad von Niko Partners berichtete am Sonnabend auf Twitter über den erreichten Meilenstein von über 100 Mio. Dollar Einnahmen. Das Studio habe bereits vorher ein ähnlich hohes Entwicklungsbudget von rund 100 Mio. Dollar vermeldet, so pcgamer.com.Auch Jens zeigte sich in unserem Test des am 29. September für PC und PS4 veröffentlichten Free-to-play-Titels durchaus angetan und resümierte:"Genshin Impact ist ein Paradebeispiel dafür, wie man selbst größte Skeptiker ins Free-to-play-Boot holt: Die im Anime-Stil präsentierte Fantasywelt sieht nicht nur großartig aus, es macht auch richtig Spaß, in sie einzutauchen, ihre Bewohner kennenzulernen, ihre Geheimnisse zu lüften, ihre Herausforderungen zu meistern. Und dabei wird man nicht von aufdringlichen Kaufaufforderungen oder Werbeeinblendungen aus dem Abenteurerdasein gerissen! Klar kann man Geld ausgeben, um z. B. schneller an neue Ausrüstung und Charaktere zu gelangen. Aber man fühlt sich in keiner Weise dazu genötigt, kommt, abgesehen vielleicht vom Endgame, auch gut mit dem voran, was man kostenlos findet."