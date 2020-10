Genshin Impact: Umsetzung für PS5 geplant, Studio hat derzeit kein Interesse an Xbox

Das Action-Rollenspiel Genshin Impact, das nach der Veröffentlichung als Free-to-play bereits große Erfolge feiert , wird abseits der Abwärtskompatibilität wohl auch eine Umsetzung für die PlayStation 5 bekommen. Das hat das chinesische Studio miHoYo in einem Gespräch gegenüber Twinfinite in Aussicht gestellt. Dort werden die Entwickler mit folgender Aussage zitiert:"Wir haben Pläne bezüglich der Next-Gen-Konsolen und wir werden sie verkünden, sobald sie Formen annehmen. Aktuell haben wir keine Pläne, das Spiel auf Xbox zu veröffentlichen."In unserem Test hat das Open-World-Abenteuer mit seinen Anleihen bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild gut abgeschnitten.Letztes aktuelles Video: VideoTest