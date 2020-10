Genshin Impact: Ein aufsteigender Stern: Update 1.1 erscheint am 11. November; auch für PS5

Das Inhaltsupdate 1.1 "Ein aufsteigender Stern" für Genshin Impact wird am 11. November 2020 erscheinen. Am gleichen Tag soll das Free-to-play-Rollenspiel ebenfalls für PlayStation 5 veröffentlicht werden. Die PS5-Version soll abwärtskompatibel sein und bessere Grafik sowie kürzere Ladezeiten bieten. Konkrete Details verriet Entwickler miHoYo aber nicht."Ein aufsteigender Stern" soll die Haupthandlung weiterführen. Die Spieler sollen die Wahrheit hinter den Geschehnissen in Liyue und mehr über die Vergangenheit der Adepten erfahren. Außerdem wird man vier neue spielbare Figuren vorfinden. Mit "dem Grafen" kommt eine neue 5-Sterne-Figur mit Hydro-Kräften hinzu. Mit ihm kann man einfach zwischen Nah- und Fernkampf hin- und herwechseln. Zhongli ist eine neue 5-Sterne-Figur mit Geo-Kräften. Er setzt auf Stangenwaffen und ist stark in der Verteidigung. Gleichzeitig kann er Geo-Flächenschaden verursachen und Gegner versteinern. Die zwei anderen Neulinge sind die 4-Sterne-Figuren Xinyan und Diona, die man als Spieler in seine eigene Truppe aufnehmen kann.Des Weiteren wird es in Version 1.1 das erste saisonale Event geben: Ferne Sterne. Die Entwickler erklären: "In dieser Aktion müssen sich Spieler zusammenschließen, um gemeinsam einer großen Katastrophe, die sich über Teyvat ausbreitet, ins Auge zu blicken. In dieser zwei Wochen dauernden Aktion müssen die Spieler im Mehrspielermodus eine Reihe besonderer Aufgaben erfüllen, um (...) Belohnungen sowie die kostenlose 4-Sterne-Figur Fischl dafür zu erhalten.""Bei Genshin Impact wird zudem das neue System des Städteansehens eingeführt werden. Reisende können beim Vordringen in veschiedene Gebiete Ansehen sammeln, um tolle Belohnungen, spezielle Objekte der neuen Region und personalisierte Objekte freizuschalten. Außerdem haben Reisende die Möglichkeit, eine Reihe völlig neuer Werkzeuge zu erhalten, darunter tragbare Teleportationspunkte, tragbare Herde, Anemoculus- und Geoculus-Resonanzsteine, Anemo-Schatzkompasse, Geo-Schatzkompasse usw. Diese Werkzeuge sind äußerst praktisch bei der Erkundung, dem Überleben und den Kämpfen in Teyvat."Letztes aktuelles Video: Update 11 Ein aufsteigender Stern