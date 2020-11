Genshin Impact: Kompatibilitäts-Update für PS5 bringt 60 Bilder pro Sekunde

Der deutsche PlayStation-Blog hat verkündet, dass miHoYos PS4-Rollenspiel Genshin Impact ein wenig für die Abwärtskompatibilität auf der PlayStation 5 aufpoliert wurde. Das heute erschienene Update 1.1 bringt demnach 60 Bilder pro Sekunde fürs Spielen auf Sonys neuer Konsole mit sich:"Mit der Veröffentlichung von PS5 in greifbarer Nähe arbeitet das Team von Genshin Impact daran, dass das Spiel vollständig abwärtskompatibel mit der neuen Konsole ist. In der Version 1.1 wird ein Kompatibilitäts-Update verfügbar sein, das das Gameplay mit 60 FPS und alle anderen großartigen Funktionen enthält, die derzeit in der PS4-Version unterstützt werden."Letztes aktuelles Video: Update 11 Ein aufsteigender Stern