Genshin Impact: Update 1.2 bringt Map-Erweiterung und zwei Charaktere

MiHoYos Rollenspiel Genshin Impact bekommt kurz vorm Weihnachtsfest frische Inhalte: Update 1.2 bringt laut pcgamer.com am 23. Dezember u.a. zwei Charaktere sowie die erste Map-Erweiterung des Spiels mit dem Namen "Dragonspine" (bzw. "Kreide und Drachen"). Diese frostige Gebirgskette liegt südlich von Mondstadt.Passend dazu wird eine neue Mechanik hinzugefügt, die sich "Sheer Cold"-Bar nennt. Wetterextreme sollen die Spieler dazu zwingen, ihren Charakter sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung warm zu halten. Ebenfalls enthalten sind "einzigartige Kreaturen, eine verschollene altertümliche Zivilisation, großzügige Zutaten, rare Artefakte sowie Rezepte für Vier-Stern-Waffen".Zudem wird im neuen Gebiet das Event "The Chalk Prince and the Dragon" angekündigt, bei dem man sich auf die Suche nach einem "Schwert mit mysteriösen Kräften" mit dem Namen "Festering Desire" begibt. Bei den neuen Charakteren handelt es sich zum einen um Albedo, einen "jungen aber legenedären genialen Alchemist in Mondstadt, der ein Schwert sowie die Macht des Geo handhabt". Ganyu dagegen ist "halb Mensch, halb 'Adeptus Cyro Archer', der als Gesandter und Sekretär des Liyue Qixing dient". Der offenbar automatisch übersetzte Text unterm Trailer erläutert, dass dabei die Überreste des bösen Drache Durin, der einst gegen Dvalin gekämpft hat, den "Drachengrat" bilden. Genshin Impact ist für PlayStation 4, PC, iOS und Android erhältlich. Eine Switch-Umsetzung is ebenfalls in Planung.Zudem gab es heute einen offiziellen, rund 50 Minuten langen Youtube-Stream mit weiteren Details zum Update: