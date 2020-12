Genshin Impact: Kreide und Drachen: Update 1.2 vergrößert die Spielwelt mit dem eisigen Drachengrat

Das Update 1.2 "Kreide und Drachen" für Genshin Impact ist auf PC, Android, iOS, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht worden. Es vergrößert die Spielwelt mit dem frostigen Drachengrat - ein Gebirge südlich von Mondstadt und Heimat vieler einzigartiger Kreaturen, einer verlorenen alten Zivilisation, neuer seltener Zutaten, seltener Artefakte und Baupläne für diverse 4-Sterne-Waffen."Das ganze Jahr über von Eis und Schnee bedeckt, fordert das extreme Klima auf dem Drachengrat jeden Reisenden heraus, die dort herrschende klirrende Kälte zu überleben. Mit der neuen bitteren Kälte wird das Warmhalten zum wichtigsten Element, das alle Spieler im Kampf und bei der Erkundung im Auge behalten müssen. Die neue saisonale Aktion 'Kreide und Drachen' wird ebenfalls im Drachengrat stattfinden. Der Reisende schließt sich Albedo an, dem genialen Hauptalchimisten und Truppenführer der Ermittlungstruppe des Ordo Favonius aus Mondstadt, um das Schwert mit der mysteriösen Macht namens 'Schwert der Verderbnis' zu untersuchen. Durch die Teilnahme an der saisonalen Aktion können die Spieler nicht nur die maximale Verfeinerung des Schwerts der Verderbnis erreichen, sondern auch reiche Belohnungen beim Aktionshändler einlösen, darunter die 'Krone der Weisheit'", schreiben die Entwickler.Zwei neue 5-Sterne-Figuren, Albedo und Ganyu, werden als spielbare Figuren hinzugefügt. Albedo, der in der Auftragsreihe "Kreide und Drachen" sein Debüt feiert, ist ein junger Alchimist aus Mondstadt, der als Waffe einen Einhänder schwingt und die elementare Geo-Kraft beherrscht. Ganyu (halb Mensch, halb Adept) ist besonders gut mit dem Bogen und beherrscht die Kryo-Kraft. Sie ist ebenfalls Gesandte und Sekretärin für die Qixing von Liyue. In Version 1.2 können die Spieler auch einen näheren Einblick in Ganyus Geschichte durch ihre persönlichen Unteraufträge bekommen.Das Change-Log findet ihr hier . Weitere Erläuterungen zur Spielweise von Version 1.2 findet ihr hier