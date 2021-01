Genshin Impact: Update 1.3 "Angezündet sind die Lichter" erscheint Anfang Februar

Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4) Screenshot - Genshin Impact (PC, PS4)

Am 3. Februar 2021 wird das Update 1.3 "Angezündet sind die Lichter" ("All That Glitters") für Genshin Impact erscheinen."Mit der ersten Aktualisierung des Jahres 2021 wird auch die Welt von Teyvat das neue Jahr begrüßen, während alle Reisenden eingeladen sind eine der ältesten Traditionen von Liyue mitzufeiern, das Laternenritual. Reisende werden in der Lage sein, mehr von Liyues reicher Geschichte und Kultur zu entdecken und ebenfalls viele Ressourcen für zukünftige Abenteuer zu erhalten", schreiben die Entwickler."In der kommenden saisonalen Aktion werden Reisende am Laternenritual teilnehmen, dem jährlichen Neujahrsfest von Liyue. Reisende können diese uralte Tradition selbst in vollem Umfang erleben, indem sie den Einwohnern von Liyue bei den verschiedensten Vorbereitungen für die Feierlichkeiten helfen und sogar Zeuge einer abschließenden Zeremonie werden, die in der Nacht des ersten Vollmonds des Jahres stattfindet. Während dieser Zeremonie werden die Wünsche einer jeden Person auf zahlreichen Laternen, die in den Nachthimmel entlassen werden, fortgetragen. In der Zwischenzeit werden die belebten Straßen von Liyue von Essensständen und festlichen Aktivitäten gesäumt sein, die exklusiv nur während des Laternenrituals verfügbar sind, einschließlich eines brandneuen Strategie-Minispiels, dem 'Theater der Vorrichtungen'."Xiao, der Schützende Yaksha, wird ebenfalls als neue spielbare 5-Sterne-Figur dazustoßen. Mit seiner Stangenwaffe und der Anemo-Kraft ist Xiao ein "Adeptenkrieger", dessen Spezialfähigkeit ihm erhöhten Schaden gewährt, während er aber auch gleichzeitig seine Lebenspunkte stetig aufbraucht."Während des Laternenrituals haben Reisende die Möglichkeit, Xiao für einen Tag im Leben eines Wächters von Liyue zu begleiten und einen seltenen Einblick in sein Leben in der Einsamkeit der letzten tausend Jahre zu bekommen. (...) Die Aktivitäten in Version 1.3 werden auch reichlich Ressourcen und Belohnungen bereithalten, um Reisende auf ein weiteres Jahr voller Abenteuer in Teyvat vorzubereiten. Während der Zeit des Laternenrituals können Reisende kostenloses verwobenes Schicksal ×10 über eine tägliche Anmeldeaktion erhalten und über 1.600 Stück Urgestein sowie viele weitere Ressourcen, einschließlich der Krone der Weisheit, durch das Abschließen anderer festlicher Aufträge. Außerdem haben Reisende die Chance, eine kostenlose 4-Sterne-Figur aus Liyue auszuwählen, die sie ihrer Gruppe hinzufügen können."Neue Anpassungsfunktionen und weitere Optimierungen werden mit der kommenden Version ebenfalls eingeführt. Das Handbuch wird um Informationen über entdeckte Kreaturen und besiegte Gegner erweitert. Reisende werden außerdem in der Lage sein, bis zu acht ihrer Figuren über ihren Profilbildschirm zu präsentieren. Schließlich kann auch ein neues Hilfsmittel namens Parameterwandler hergestellt werden, der möglicherweise überschüssige Ressourcen in etwas Nützliches umwandeln kann. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.Letztes aktuelles Video: Ausblick auf Version 13 Angezündet sind die Lichter