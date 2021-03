Genshin Impact: Action-Rollenspiel generiert Milliardenumsatz in Rekordzeit

miHoYo soll mit seinem Action-Rollenspiel Genshin Impact einen Umsatz von einer Milliarde Dollar generiert haben. Zu diesem Schluss kommt zumindest das US-Unternehmen Sensor Tower und beruft sich dabei auf Schätzungen seiner Analysten, wie VG 24/7 schreibt.Das ist vor allem deshalb erstaunlich, weil das Spiel erst vor etwa sechs Monaten als Free-to-play veröffentlicht wurde und im Mehrspielerbereich lediglich einen optionalen Koop-Ansatz verfolgt. Nie zuvor soll ein mobiles Spiel im App Store und Google Play diesen Meilenstein in einem derart kurzen Zeitraum erreicht haben. Echtes Geld gibt man in erster Linie dafür aus, um schneller bestimmte Ausrüstungsgegenstände und Zugriff auf weitere Charaktere zu erhalten. Wie Jens in seinem Test schrieb, wird man aber keinesfalls vom Spiel dazu genötigt, bei den Mikrotransaktionen zuzugreifen.Letztes aktuelles Video: Ausblick auf Version 14 Windblumeneinladung