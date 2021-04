Genshin Impact: Optimierte Fassung für die PlayStation 5 und Update auf Version 1.5 erscheinen Ende April

Screenshot - Genshin Impact (PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (PlayStation5)

Entwickler miHoYo hat verkündet via deutschem PlayStation-Blog ), dass die PlayStation-5-Version des Rollenspiels Genshin Impact am 28. April erscheinen wird - gleichzeitig mit dem Update auf Version 1.5 mit dem Untertitel „Im Schein der Jade“. Auf Sonys neuer Konsole ist eine 4K-Auflösung mit verbesserten Texturen und schnellerer Ladezeit geplant."In Version 1.5 'Im Schein der Jade' werdet ihr euer Abenteuer und eure Kampffähigkeiten verfeinern können, während ihr weitere saisonale Aktionen mit Aufträgen und furchterregende neue Feinde besiegt, eure Reise mit Zhongli fortsetzt, die neuen Freunde Eula und Yanfei trefft und mit weiteren Figuren eine vergnügliche oder inspirierende Reise verbringt.In der Zwischenzeit möchten wir euch, unsere Reisenden und Lebensretter, zum ersten Mal dazu einladen, euer eigenes Zuhause einzurichten und ein schönes, gemütliches Quartier zum Ausruhen auf eurer geschäftigen Reise zu haben, während ihr den Kontinent Teyvat erkundet.Wenn euch das Einladungsereignis des Windblumenfestes gefallen hat, könnt ihr euer Ereignis mit Noelle oder mit Diona, der unglaublich beliebten Barkeeperin der Taverne Zum Katzenschwanz in Version 1.5 fortsetzen.Außerdem möchten wir euch zwei neue Figuren vorstellen: Eula, die Gischtritterin aus Mondstadt, und Yanfei, eine Rechtsberaterin aus Liyue. Als Truppenführerin der Freischärler des Ordo Favonius ist Eula eine Fünf-Sterne-Figur, die einen riesigen Zweihänder schwingt und ein Göttliches Auge mit Kryo-Kraft trägt. Ihre Elementarfähigkeit Eisiger Strudel erhöht Eulas Verteidigung und Unterbrechungs-WDS, während sie Kryo-Schaden verursacht. Ihre Spezialfähigkeit fügt Gegnern in der Umgebung Kryo-Flächenschaden zu und erzeugt ein Schwert des Lichtfalls, das ihr für eine bestimmte Dauer folgt und ihren Unterbrechungs-WDS erhöht. Der von Eula verursachte Schaden lädt das Schwert des Lichtfalls auf und erzeugt eine massive Explosion, die am Ende ihrer Dauer physischen Flächenschaden verursacht. Ihr könnt mehr über Eula in ihrem persönlichen Legendenauftrag herausfinden.Eine weitere neue Figur, Yanfei, ist ein junges Mädchen, halb Mensch, halb Adeptin, geboren in der friedlichen Zeit von Liyue. Sie widmet sich dem Studium und der Auslegung der Gesetze und Verordnungen von Liyue, um den Menschen bei Rechtsfragen und Streitigkeiten zu helfen. Die Vier-Sterne-Kämpferin mit Pyro-Katalysator kann jedes Mal ein flammendes Siegel erzeugen, wenn sie einen Standardangriff, eine Elementarfähigkeit oder eine Spezialfähigkeit ausübt. Das flammende Siegel ist ein gestapelter Spezialbonus, der Yanfeis Ausdauerverbrauch senkt und verbraucht werden kann, um die Kraft und Distanz bei heftigen Schlägen zu erhöhen.Wenn ihr euch für die Kultur und Geschichte von Liyue interessiert, könnt ihr eure Reise auch mit Zhongli fortsetzen, um Legenden und Relikte aus längst vergangenen Tagen aufzuspüren. Übrigens wird Azhdaha, der Geo-Drachenechsenkönig, der in Zhonglis zweitem Kapitel seines persönlichen Auftrags debütierte, auch ein neuer Boss in Liyue werden.In Verion 1.5 werden ein neuer Gegner in der Gebietssäuberung und ein Bossgegner eingeführt, die noch gefährlichere Herausforderungen und neue Quellen für Belohnungen bieten! Azhdaha, der Geo-Drachenechsenkönig, ist ein mächtiger, furchterregender Gegner, der in alter Zeit unter dem Drachenbezwinger versiegelt wurde. Azhdaha führt Angriffe mit verschiedener Elementarenergie aus und verändert die Umgebung des Schlachtfeldes. Und als Boss der Gebietssäuberung bietet er einmal pro Woche seltene Belohnungen für Reisende!Kürzlich wurde auch ein neuer Bossgegner auf dem Drachengrat entdeckt. Als Mitglied der Hypostasen hat die Kryo-Hypostase auch einen einzigartigen Kampfstil. Ihr werdet außerdem auf die bittere Kälte im Kampf achten müssen.Darüber hinaus möchten wir euch den Abgrundsänger: Lila Blitze vorstellen, einen neuen Gegner aus dem Abgrund. Anders als der Abgrundbote, den wir in Version 1.4 eingeführt haben, bevorzugt der Abgrundsänger: Lila Blitze Fernkampf und verfügt über die Kräfte von Elektro und Hydro. Einige seiner Angriffe entziehen den Spielern sogar Elementarenergie.Erinnert ihr euch noch an die magische Teekanne, die Madame Ping besitzt? Jetzt habt ihr die Möglichkeit, eine „Kanne der Vergänglichkeit“ von ihr zu erhalten, euer eigenes Reich zu besitzen und das Zuhause eurer Träume zu bauen!Mit der Kanne der Vergänglichkeit als Medium haben die Adepten aus Liyue mithilfe der Adeptenkraft ein Reich eingerichtet. Als Besitzer der Kanne werdet ihr beim ersten Betreten gebeten, zwischen verschiedenen Gestaltungsplänen zu wählen: Schwebende Felsen, Smaragdberg und Kühle Insel. Jedes dieser Reiche besteht entweder aus einem Gebäude im Mondstadt- oder Liyue-Stil mit vielen Räumen und einem großen Platz für die Erholung im Freien.Um euer Reich zu eurem Zuhause zu machen, müsst ihr den Ort von innen nach außen renovieren. Und ihr habt Knolle, den Kannengeist, als euren kleinen Helfer, der euch hilft, euer Reich umzugestalten. Während ihr durch Teyvat reist, werdet ihr verschiedene Dekorationsbaupläne entdecken. Je mehr Dekorationen ihr für euer Zuhause anfertigen könnt, desto mehr Vertrauen könnt ihr von Knolle erwarten und desto mehr Hilfe und Ressourcen kann Knolle im Gegenzug anbieten. Bei ausreichender Vertrauensstufe kann Knolle euch sogar dabei helfen, den Gestaltungsplan eures Reiches zu verändern.Die Adeptenkraft, die euer Reich erzeugt, wird fortlaufend Kannentaler hervorbringen. Wenn ihr mehr Dekorationen in eurem Reich platziert, kann die Adeptenkraft weiter erhöht werden, um noch mehr Kannentaler zu erzeugen. Mit eurem Kannentalern könnt ihr Dekorationen in Knolles Schatzkammer eintauschen oder wertvolle Waren und seltene Ressourcen mit dem Kannengeist auf der Durchreise tauschen, wenn er vorbeikommt. Ihr könnt auch eure Freunde euer Reich besuchen lassen.Die Kanne der Vergänglichkeit und das darin befindliche Reich werden ab Version 1.5 verfügbar sein. Wir werden weitere Gameplays und Funktionen in zukünftigen Aktualisierungen hinzufügen.Um das Spielerlebnis weiter zu verbessern, bringen wir auch einige Anpassungen und Optimierungen ein. Ab Version 1.5 kosten die ersten drei Einsammlungen von Belohnungen bei der Gebietssäuberung jede Woche nur noch 30 Punkte ursprüngliches Harz. Außerdem wird der Freundschaftswert, den ihr durch Spielen im Mehrspielermodus erhält, verdoppelt. Neue saisonale Herausforderungen und Aktionen mit üppigen Belohnungen werden freigeschaltet