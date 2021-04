Genshin Impact: Die Umsetzung für PlayStation 5 im Video

Zusammen mit dem Update auf Version 1.5 ( Im Schein der Jade ) wird am 28. April 2021 die PlayStation-5-Version von Genshin Impact erscheinen. In dem Kontext hat Sony ein unkommentiertes Spielszenen-Video der PS5-Fassung veröffentlicht , während im PlayStation.Blog die Neuerungen beschrieben wurden. Die Entwickler sprechen von 4K-Auflösung, einem höheren Detaillierungsgrad der Spielwelt (u.a. hochauflösende Texturen), HDR-Unterstützung und schnellere Ladezeiten. Die haptischen Features des DualSense-Controllers sollen ebenfalls unterstützt und in Zukunft noch erweitert werden.Zhenzhong Yi (Studio Technical Director bei miHoYo): "Wir haben außerdem eine exklusive Version des Qingyun-Gipfels ausschließlich für PlayStation-5-Spieler vorbereitet! Dieser Berggipfel ist sowohl bei unseren Spielern als auch bei unserem Team einer der beliebtesten Orte im Spiel. Deshalb haben wir an diesem Ort einige besondere Umgestaltungen vorgenommen. Wir hoffen, dass euch die Überraschung gefällt!"Letztes aktuelles Video: PS5Spielszenen von Sony