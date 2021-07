Genshin Impact: Der unbewegliche Gott und die verschwindenden Schatten: Update 2.0 veröffentlicht

Für Genshin Impact ist das Update auf Version 2.0 "Der unbewegliche Gott und die verschwindenden Schatten" veröffentlicht worden. Es umfasst die neue Region "Inazuma", die aus drei Gebieten besteht: Narukami, Kannazuka und Yashiori. Abenteuerstufe 30 ist erforderlich - sowie der Abschluss des Archontenauftrags Kapitel 2 - 1. Akt "Der unbewegliche Gott und die ewige Utopie". Außerdem bietet das Spiel fortan Cross-Progression (plattformübergreifender Fortschritt) zwischen PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Android und iOS. Bessere Figurenschattierungen, Unterstützung von haptischem Feedback für den DualSense-Controller und andere Optimierungen werden ebenfalls von miHoYo erwähnt. Das Change-Log findet ihr hier miHoYo: "Im Gegensatz zu Mondstadt und Liyue ist Inazuma komplett vom Meer umringt und besteht aus sechs großen Inselgebieten, die oft von einer starken Meeresbrise und Gewittern heimgesucht werden. Während Inazuma stark von Blitzen und dem Elektro-Element beeinflusst wird, hat sich der Elektro-Archon, der über dieses Gebiet herrscht, dem Streben nach Ewigkeit zugewandt. Als Teil aller Abenteuer in Inazuma können die Spieler die einzigartigen Kulturlandschaften, Geschichten, Geheimnisse und Verbindungen zur Geschichte von Inazuma und dem Elektro-Archon auf den verschiedenen Inseln erkunden sowie die Antworten auf die Ewigkeit vom Archon selbst erhalten.Unter den zahlreichen neuen Figuren in Inazuma werden mit der Version 2.0 drei neue spielbare Figuren eingeführt. Kamisato Ayaka, die Tochter des Kamisato-Klans der Yashiro-Verwaltung, wird von den Einheimischen oft als würdevoll, elegant, weise und stark angesehen. Sie ist vielen Fans und Spielern seit den Closed-Beta-Tests bekannt und wird als Fünf-Sterne-Kryo-Schwertkämpferin hinzugefügt. Yoimiya ist eine Pyro-Bogenschützin, die als weitere Fünf-Sterne-Figur hinzukommt. Bekannt als die 'Königin des Sommerfests', zeichnet sich Yoimiya durch ihre Kunst aus, Feuerwerke zu erzeugen, die die Hoffnungen und Träume der Menschen symbolisieren. Sayu, die neue Vier-Sterne-Figur, ist ein Ninja mit einem Göttlichen Auge mit Anemo-Kraft. Sie kann einen riesigen Zweihänder schwingen, der größer ist als sie selbst.""Neue Bossgegner und wertvolle Beute erwarten dich auch um Inazuma herum. Ein neues Pyro-Mitglied der Hypostasenfamilie wird mit Version 2.0 in dem neuen Gebiet zu finden sein. Ein weiterer neuer Boss, die Anordnung immerwährender Vorrichtungen, scheint einige Ähnlichkeiten mit den Ruinenwächtern im weit entfernten Mondstadt und Liyue zu haben. Nach seinem Debüt in Version 1.6 wird auch Maguu Kenki als Weltboss und Quelle für Material zur Verbesserung von Figuren in Inazuma dabei sein."Letztes aktuelles Video: Trailer Version 20