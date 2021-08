Genshin Impact: Vom Mond beschienene Welt: Update 2.1 erscheint Anfang September

Screenshot - Genshin Impact (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, PlayStation5) Screenshot - Genshin Impact (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, PlayStation5)

Am 1. September 2021 wird das Update auf Version 2.1 für Genshin Impact erscheinen. Die Aktualisierung "Vom Mond beschienene Welt" fügt dem kürzlich veröffentlichten Gebiet Inazuma weitere Inhalte hinzu, darunter zwei Inseln, drei neue spielbare Figuren und ein "dramatisches Finale" der Hauptgeschichte, die in diesem Reich spielt. Außerdem wird das Angeln eingeführt. Spieler können bald in ganz Teyvat eine Vielzahl von Fischen angeln oder die Fische gegen Ruten und Belohnungen der Angelvereine eintauschen. Mit dem Geistwolkenbecken, einer neuen Dekoration, die dem System der Kanne der Vergänglichkeit hinzugefügt wurde, können die Spieler auch Zierfische in ihrem persönlichen Reich halten und füttern.miHoYo: "Nach der massiven Erweiterung, die in Version 2.0 hinzugefügt wurde, wird die Hauptgeschichte um den Reisenden, die Göttin der Blitze, verschiedene Streitkräfte und die Menschen von Inazuma im letzten Kapitel von Inazumas Archontenauftrag mit Version 2.1 zu Ende gehen. Im weiteren Verlauf der Geschichte können die Spieler Watatsumi, die Heimat der Widerstandskräfte mit einer wunderschönen, traumhaften Landschaft, und Seirai, einen Ort der Verwüstung, der von ewigen Stürmen umgeben ist, besuchen. Weitere Anführergegner wie die Hydro-Hypostase, die Verkörperung des Donners und La Signora, der neue Boss der Gebietssäuberung, erwarten die Spieler ebenfalls auf ihrem Weg."Drei wichtige Figuren aus Inazuma (Shougun Raiden, Sangonomiya Kokomi und Kujou Sara) werden als neue spielbare Figuren hinzukommen, wobei die eigenen Aufträge von Shougun Raiden und Kokomi verfügbar sind. Shougun Raiden ist eine 5-Sterne-Figur mit Elektro-Kraft und einer Stangenwaffe. Auch Sangonomiya Kokomi, die göttliche Priesterin von Watatsumi und oberste Anführerin der Widerstandskräfte gegen den Shougun, ist eine weitere 5-Sterne-Figur. Mit der Hydro-Kraft und einem Katalysator kann sie Truppenmitgliedern viel Heilung bringen. Kujou Sara, die dem Shougun treue Generalin der Tenryou-Verwaltung, kann mit ihrem Bogen Elektro-Fernkampfangriffe ausführen und ihren Mitstreitern Boni verleihen.miHoYo: "Außerhalb von Inazuma findet in der folgenden Saison der Vollmondtanz statt. Dies ist eine Zeit, in der sich Freunde und Familien in Liyue jeden Herbst versammeln, anstoßen und lokale Köstlichkeiten genießen. Während des Fests treffen sich die Spieler wieder mit Keqing und Xiangling, kochen und probieren lokale Speisen und Rezepte und erfahren den Ursprung dieser alten Tradition im Hafen von Liyue. Diejenigen, die Schätze lieben, können bei der Aktion Mondscheinsucher auch eine große Schatzsuche in Liyue, Mondstadt und am Drachengrat starten, Belohnungen erhalten und diese gegen nützliche Waren und Ressourcen eintauschen, darunter der brandneue 4-Sterne-Zweihänder, der Luxuriöse Seekönig, der bis zum höchsten Grad verfeinert werden kann. Außerdem können Spieler in der neuen Anmeldeaktion viele Ressourcen und bis zu 10 Stück Verwobenes Schicksal erhalten.""Ab Version 2.1 wird die erste Figur im Zuge einer Zusammenarbeit, Aloy, die "Retterin aus einer anderen Welt", als kostenlose 5-Sterne-Figur beitreten. Spieler, die Abenteuerstufe 20 erreicht haben, können sie entweder in Version 2.1 auf der PlayStation oder in Version 2.2 auf allen Plattformen erhalten.""Die Aktualisierung auf Version 2.1 von Genshin Impact erscheint am 1. September 2021 mit plattformübergreifender Unterstützung für PlayStation, PC und Mobilgeräte. Bei Spielern auf allen Servern werden die Möglichkeiten für doppelten Ertrag beim ersten Aufladen mit Version 2.1 zurückgesetzt. Das Spiel wird zum Download für PS5 und PS4 im PlayStation™Store, für Android bei Google Play, für iOS im App Store und für PC im Epic Games Store sowie auf der offiziellen Website von Genshin Impact (genshin.mihoyo.com) verfügbar sein."Letztes aktuelles Video: Vorschauvideo auf Version 21 Vom Mond beschienene Welt