Genshin Impact: Update 2.7 erscheint am 31. Mai 2022

V2.7 Update Notice



Dear Travelers,

V2.7 update maintenance is expected to start at 05/31 6AM (UTC+8) and is expected to be done within 5 hours. The duration of V2.7 is expected to be 6 weeks, and V2.8 is expected to be updated on 07/13.https://t.co/YXVSW8SNKl#GenshinImpact pic.twitter.com/2hmVhPddG5



Die Entwickler des Online-Rollenspiels Genshin Impact haben im Stream die kommenden Inhalte des neuen Updates angekündigt. Version 2.7 wird am 31. Mai 2022 erscheinen und sechs Wochen verfügbar sein.Wie der folgende Tweet zeigt, sollen die Inhalte am 31. Mai innerhalb von fünf Stunden live gehen.Das Update trägt den Titel "In der Tiefe versteckter Träume" und enthält die neuen spielbaren Figuren Yelan und Kuki Shinobu, die sich im folgenden Trailer präsentieren. Yalena ist eine 5 Sterme-Figur mit einer mysteriösen Geschichte und vielen Identitäten. Kuki Shinobu ist eine 4-Sterne-Figur und Anführerin der Arataki-Bande. Durch das Update wird man die Große Kluft weiter erforschen können, außerdem gibt es mit der neuen Aktion "Unheilvoller Pfad" einen neuen Archontenauftrag und weitere Herausforderungen.