Genshin Impact: Update 3.2 serviert den Sumeru-Story-Höhepunkt

Das Abenteuer des Reisenden in Sumeru neigt sich seinem Ende zu: Mit dem neuen Update 3.2 kommt eine spannende Geschichte in Genshin Impact zu ihrem Höhepunkt samt überdimensionalem Bosskampf.In einem neuen Trailer mit dem Titel „Akasha Pulses, the Kalpa Flame Rises“ bekommen Genshin Impact-Spieler schon einen Vorgeschmack auf das furiose Finale. Zusammen mit den neuen Charakteren Nahida und Layla zieht ihr in den Kampf gegen den Fatui Harbinger Scaramouche, der euch mit seinen sechs Armen mehr als eine Handvoll Ärger bereitet.Neben dem gigantischen Bosskampf gegen Scaramouche dürfte das Highlight für viele Genshin Impact-Fans vor allem die beiden Neuzugänge sein: Nahida ist der Archon der Region Sumero und damit trotz ihrem süßen Äußeren nicht zu unterschätzen. Sie reiht sich zu Collei und Tighnari als Dendro-Nutzerin.Auch Layla dürfte für frischen Wind sorgen: Als Cryo-Nutzerin bewahrt die Vier Sterne-Schwertkämpferin stets ein kühles Gemüt und analysiert cool die Situation. Genau wie Nahida wird Layla ab dem 2. November die Welt von Genshin Impact aufmischen, wenn das Update 3.2 offiziell veröffentlicht wird.Ein neues Update bedeutet natürlich auch neue Banner, bei denen sich die beiden Frischlinge prominent präsentieren dürfen. In Phase 1 könnt ihr euch auf je ein Banner mit Dendro-Catalyst-Nutzerin Nahida und eins mit Pyro-Bogenschützin Yoimiya freuen. In Phase 2 folgen dann Elektro-Catalyst-Nutzerin Yae Miko, Hydro-Bogenschützin Tartaglia alias Childe und Cryo-Schwertkämpferin Layla.Der chinesische Entwickler HoYoverse (ehemals MiHoYo) versorgt das Erfolgsphänomen Genshin Impact zwar weiterhin regelmäßig mit neuen Updates, hat aber auch schon das nächste Projekt im Ofen. Ende Juli enthüllte man das neue Rollenspiel Zenless Zone Zero und lud Interessierte zu einer ersten Testphase ein.Dort ging es in die futuristische Cyberpunk-City New Eridu, die der Hauptschauplatz von Zenless Zone Zero sein wird. Dank einer riesigen Katastrophe ist die Metropole allerdings kaum noch von Menschen, sondern eher von Monstern bevölkert, den sogenannten Hollows.Wann ihr denen in Zenless Zone Zero auf die Pelle rücken dürft, ist aktuell aber noch nicht bekannt. Bis zu einem etwaigen Release-Termin heißt es also abwarten, Tee trinken und das Update 3.2 von Genshin Impact genießen.