Genshin Impact: Open World-Erfolgshit lockt bald mit einem Kartenspiel

Genshin Impact: Zeit für eine Runde G-G-Geniale Beschwörung!

Im neuen Kartenspiel von Genshin Impact sind natürlich Strategie und die richtigen Karten gefragt. Ein wenig Glück kann aber auch nicht schaden. Quelle: HoYoverse

Weitere Neuerungen im Update 3.3

Kartenspiele in Open World-Titeln sind ein beliebter Zeitvertreib: Man nehme nur einmal das berühmte Gwent aus The Witcher 3, das mittlerweile sogar eine eigene Videospielumsetzung bekommen hat.Im Fantasy-Rollenspiel Genshin Impact konnte man bislang zwar noch keine Karten auf den digitalen Tisch legen, das soll sich nun aber bald ändern. Mit Update 3.3 bekommt der Spielermagnet vom chinesischen Entwicklerstudio HoYoverse nun ein Kartenspiel verpasst, bei dem ihr euch bald in Duellen mit Genshin Impact-Charakteren sowie Spielern aus aller Welt messen könnt. Nachdem Update 3.2 den Höhepunkt zur Sumeru-Storyline serviert hat , steht sein Patch-Nachfolger nun ganz im Zeichen der Karten. Der Zeitvertreib namens „Geniale Beschwörung“ ruft nämlich zockerfreudige Charaktere aus ganz Teyvat auf den Plan und abermals stehen die vielen schillernden Figuren aus Genshin Impact im Rampenlicht.Im kommenden Kartenspiel müsst ihr nämlich mit euren Figurenkarten die Figurenkarten eures Gegners besiegen, um den Geschmack des süßen Sieges auf der Zunge zu spüren. Damit euch das gelingt, gilt es vorab ein Deck zusammenzustellen, das neben den Figurenkarten auch aus Aktionskarten besteht, die wiederum Ausrüstungs-, Ereignis- und Unterstützungskarten umfassen.Geniale Beschwörung borgt sich Elemente aus dem Echtzeit-Kampfsystem von Genshin Impact, weshalb eure Figurenkarten neben normalen Angriffen auch über Elementarfähigkeiten verfügen, die natürlich auf die Elemente eures Gegners reagieren. Und wie es sich für ein gutes Kartenspiel gehört, kommen auch noch ein paar Würfel zum Einsatz.Verlockend dürfte Geniale Beschwörung auch durch den Sammelaspekt wirken: Damit euer Deck immer stärker wird, gibt es eine Menge verschiedener Karten zu entdecken, die ihr mit Glücksmünzen beim Händler kaufen könnt. Besonders mächtige oder seltene Karten mit dynamischen Bildseiten könnt ihr gewinnen, indem ihr NPCs schlagt und eure Stufe erhöht.Los geht der Kartenwahnsinn dann am 7. Dezember, wenn Update 3.3 die Welt von Genshin Impact bereichert. Geniale Beschwörung ist aber natürlich längst nicht die einzige Neuerung des Patches. Mit saisonalen Aktionen und Minispielen gibt es neue Möglichkeiten, sich die Zeit in Teyvat zu vertreiben und limitierte Gegenstände freizuschalten.Auch storytechnisch geht es im Update 3.3 weiter – Vorsicht, es folgen Spoiler zu den bisherigen Ereignissen! Der ehemalige Bösewicht Scaramouche mischt sich nach den Vorfällen rund um die Sumeru-Geschichte nun als mysteriöser Wanderer unter die erhältlichen Charaktere in Genshin Impact und lädt euch als 5-Sterne-Held auf ein Abenteuer nach Irminsul ein.Gesellschaft erhält er durch die ebenfalls bekannte, aber neu als Charakter verfügbare 4-Sterne-Figur Faruzan. Beide werden Teil vom Aktionsgebet und in der ersten Hälfte vom neuen Update erhältlich sein. Ein Zusammentreffen mit dem Wanderer und Faruzan ist dann ebenfalls ab dem 7. Dezember möglich. Weitere Infos zu den Elementen und Waffen der beiden findet ihr im offiziellen PlayStation Blog