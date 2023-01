Genshin Impact: Neuer Charakter Yaoyao mit frischem Trailer vorgestellt

Genshin Impact: Neuer Trailer zeigt Yaoyao in Aktion

Mit einem brandneuen Trailer stellt Entwickler HoYoverse heute einen der kommenden Charaktere vor, der mit dem ersten Update des neuen Jahres seinen Weg in Genshin Impact finden soll.Dabei handelt es sich um Yaoyao, die Blüte der Reinheit und Ganyus junge Assistentin, die an der Seite von Xiangling trainiert hat. Sie soll ab dem Launch des neuen Updates im Caution in Confidence-Wunsch, an der Seite eines weiteren neuen Charakters, dem gutaussehenden Gelehrten Alhaitham, in Genshin Impact zur Verfügung stehen.Yaoyao wird im Englischen von Kesley Jaffer und in der japanischen Version von Genshin Impact von Mai Kadowaki gesprochen. Die Stimme letzterer könntet ihr möglicherweise bereits aus ihren vorherigen Rollen, in denen sie Emil in der NieR-Reihe sowie Mahira in Grandblue Fantasy, Ilyasviel von Einzbern in der Fate-Reihe sowie Rorona in der Atelier Arland-Serie spricht, kennen. Im neuen Trailer bekommt ihr einen ersten Eindruck von Yaoyao, der Blüte der Reinheit:"Yaoyao kümmert sich um andere, ganz gleich, wer sie sind. Ob es ihr Herr, die Älteren, Freunde oder Passanten sind, sie alle spüren ihre aufmerksame Fürsorge. Bitte stört euch nicht an ihrer redseligen Art. Schließlich ist es sehr wahrscheinlich, dass die Zuneigung und der Enthusiasmus in ihrem Herzen größer sind als ihre Worte der Sorge.", heißt es in ihrer offiziellen Charakterbeschreibung genauer.Mit dem neuen Update für Genshin Impact, das den Namen "The Exquisite Night Chimes" und die Versionsnummer 3.4 trägt , kommen darüber hinaus noch neue Outfits für Lisa und Kamisato Ayaka in das Spiel. Ganz allgemein feiert der Titel aber nicht nur auf dem PC und den Konsolen Erfolge: Genshin Impact kann mit milliardenschweren Umsätzen auf dem mobilen Markt derweil einen Meilenstein setzen. Auf eine Nintendo Switch-Version des populären Rollenspiels von HoYoverse warten wir allerdings noch immer...Letztes aktuelles Video: Version 27 Yelan und Kuki Shinobu