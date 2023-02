Genshin Impact: Synchronsprecher wegen sexueller Belästigung gefeuert

Genshin Impact: Tighnari bekommt eine neue Stimme verpasst





Dear Travelers,



After communications with the voice recording agency, we hereby confirm that Elliot Gindi, the English voice actor for Tighnari will no longer be voicing the character in subsequent versions due to a breach of contract.



— Genshin Impact (@GenshinImpact) February 16, 2023

Skandale sind in der Videospiel-Branche keine Seltenheit und auch der chinesische Mega-Erfolgbleibt davon nicht unberührt: Einwurde nunKonkret geht es um Elliot Gindi, der in der englischen Sprachausgabe den Charakter Tighnari vertont. Ihm wird vorgeworfen, dass erhabe, einige davon seien minderjährig. Gindi gab auf Twitter seine Taten zu und entschuldigte sich, bestreitet aber gewusst zu haben, dass die betroffenen Personen noch nicht volljährig gewesen seien.Das chinesische Entwicklerstudio HoYoverse zog nach dem Vorfall nun Konsequenzen für Genshin Impact und feuerte den Synchronsprecher. Die Vorwürfe erwähnte man aber nicht, sondern spricht lediglich von einem Vertragsbruch: „Nachdem wir mit der Synchronsprecher-Agentur kommuniziert haben, bestätigen wir hiermit, dass Elliot Gindi, der englische Synchronsprecher von Tighnari, dem Charakter in nachfolgenden Versionen aufgrund einer Vertragsverletzung nicht mehr seine Stimme leiht.“„Aktuell befinden wir uns im Gespräch mit der Synchronsprecher-Agentur wegen der Neubesetzung und Neuaufnahmen. Wir werden die im Spiel bestehenden Dialogzeilen von Tighnari nach und nach ersetzen und veröffentlichen diese Updates in dazugehörigen Ankündigungen. Danke für eure Unterstützung, Reisende!“Rund um den Skandal waren mehrere Chatverläufe aufgetaucht, in denen die sexuelle Belästigung von Gindi nachzulesen ist und deren Echtheit vom Synchronsprecher verifiziert wurde. Es ist nicht das erste Mal, dass Genshin Impact mit solchen Problemen zu kämpfen hat: Auch Li Yuantao, der chinesische Synchronsprecher von Oz war 2021 wegen sexuellen Beziehungen zu Fans gefeuert worden.Wie lange es dauern wird, bis man Tighnari vollständig neu vertont hat und ob der Charakter währenddessen noch mit Gindis Stimme im Spiel präsent sein wird, ist derzeit unbekannt. Bei dem Skandal rund um Yuantao, der als Rabenbegleiter von Charakter Fischl auftrat, war auch Fischl für einige Zeit aus Genshin Impact geflogen.