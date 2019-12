Warhammer: Vermintide 2 - Winds of Magic: Erweiterung für Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Für die PC-Fassung von Warhammer: Vermintide 2 war bereits im August die erste (große) Erweiterung Warhammer: Vermintide 2 - Winds of Magic bei Steam veröffentlicht worden. Mittlerweile wurde auch die Xbox One von Entwickler FatShark mit einer Umsetzung im Microsoft-Store versorgt, die wie folgt beschrieben wird:"Die erste Erweiterung für Warhammer: Vermintide 2 bringt eine brandneue feindliche Fraktion und neue Herausforderungen ins Spiel. Ein Meteor stürzt in Reikland ab, Tiermenschen steigen aus den Tiefen des Reikwaldes empor und stürmen zum Epizentrum, um ihn als Herdenstein zu beanspruchen. Es liegt an den fünf Helden, sie aufzuhalten, bevor ein schreckliches Desaster das Imperium heimsucht."Beastmen - The New EnemyDark Omens - New LevelWinds - New Game ModeRaised Level CapNew TalentsNew weapons for all heroesNew Difficulty"Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer