Warhammer: Vermintide 2 - Winds of Magic: Erweiterung für PS4 veröffentlicht

Neue feindliche Fraktion: Tiermenschen

Neuer höherer Schwierigkeitsgrad

Erhöhte Level-Obergrenze

Neues Fortschrittssystem

5 neue Waffen

Neuer Abenteuer-Level

Neuer Spielmodus

Nach dem Start von Winds of Magic auf PC (August 2019) und Xbox One (Dezember 2019) hat Fatshark die erste Erweiterung für Warhammer: Vermintide 2 jetzt auch auf PlayStation 4 veröffentlicht . Der Download via PlayStation Store kostet 19,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Die erste Erweiterung für Warhammer: Vermintide 2 bringt eine brandneue feindliche Fraktion und neue Herausforderungen ins Spiel. Ein Meteor stürzt in Reikland ab, Tiermenschen steigen aus den Tiefen des Reikwaldes empor und stürmen zum Epizentrum, um ihn als Herdenstein zu beanspruchen. Es liegt an den fünf Helden, sie aufzuhalten, bevor ein schreckliches Desaster das Imperium heimsucht."Folgende Features werden genannt: