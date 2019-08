Flotsam: "Müllstadt-Aufbauspiel" startet Ende September in den Early Access - 4Players.de

Der belgische Indie-Spieleentwickler Pajama Llama und der Publisher Kongregate werden das "Müllstadt-Aufbauspiel" Flotsam am 26. September 2019 auf PC und Mac in den Early Access auf Steam schicken.In Flotsam steuern die Spieler eine Gruppe von Überlebenden in einer farbenfrohen, postapokalyptischen Wasserwelt, in der die einzigen Anzeichen einer Zivilisation in schwimmenden Städten zu finden sind, die aus Müll bestehen. Spieler, die sich den Gefahren des weiten Meeres stellen, können durch das Bergen und Recyceln von maritimem Müll ihre eigenen komplexen Städte errichten. "Dabei leiten sie ihre Bürger durch Hindernisse aus recyceltem Müll, feuchten Ruinen, verschmutzten Riffen und versunkenen Wracks, während gerettete Möwen und Delfine ihnen dabei helfen, in dieser überfluteten Welt den Kopf über Wasser zu halten", heißt es weiter. Im Vorfeld der Early-Access-Veröffentlichung soll eine neue Demo veröffentlicht worden. Das Spiel wird am Indie Arena Booth in Halle 10.2 präsentiert."Das Thema von Flotsam ist einem Animationsprojekt über Menschen in einer überfluteten Welt entsprungen, das einer unserer Mitbegründer geschaffen hat. Aus dieser Grundidee entstand ein Prototyp, aus dem schließlich Flotsam wurde", erläutert Juda-Ben Gordier, Mitbegründer von Pajama Llama. "Wir haben uns sofort in die Kombination aus Setting und Gameplay verliebt und hatten alle den Drang, daraus ein Spiel zu entwickeln - also machten wir uns ans Werk.""Wir freuen uns riesig, Flotsam bald auf die Welt loszulassen", kommentiert Josh Larson, Chief Business Officer bei Kongregate. "Der skurrile Charme dieser in einer postapokalyptsichen Welt angesiedelten Geschichte hat uns von Anfang an fasziniert und die Arbeit, die Pajama Llama geleistet hat, um ein wirklich herausragendes Spiel zu entwickeln, ist unglaublich beeindruckend."Letztes aktuelles Video: O-Fish-ial Release Date Trailer