Flotsam: Early-Access-Start: Eine schwimmende Stadt aus Schrott und Müll aufbauen - 4Players.de

Den Bewohnern der postapokalyptischen Welt von Flotsam (engl.: Treibgut) steht das Wasser bis zum Hals. Nahezu alle Landmassen sind verschwunden. Nur wenige Inseln ragen aus dem Wasser, während im Meer selbst haufenweise Müll treibt - wie z.B. Plastikreste oder Holz. Beginnend mit einer kleinen Ausgangsbasis versucht man eine funktionierende Stadt auf dem Meer zu errichten, sie stetig auszubauen und ihre Einwohner mit dem Nötigsten zu versorgen.Zunächst platziert man Bojen im Wasser, zu denen die Bewohner hinschwimmen und die dortigen Rohstoffe einsammeln. Aus dem im Meer treibenden Müll werden so neue Basiselemente wie Schlafgemächer, eine Meerwasserentsalzungsanlage, Anlegeplätze für Schiffe, eine Werkstatt für Holz und mehr. Während gefundenes Plastik direkt weiterverarbeitet werden kann, muss Holz erst getrocknet werden, bevor es nutzbar ist.Die erste Aufgabe wird es sein, frisches Wasser und Nahrung für die Drifter genannten Einwohner zu besorgen. Für frisches Wasser ist eine Meerwasserentsalzungsanlage erforderlich, die jedoch mit Brennholz betrieben werden muss - und Brennholz besteht aus getrocknetem Holz (eine endliche Ressource). Nahrung wird mit einem kleinen Fischerboot gefangen, aber dafür braucht man erstmal ein Tau, eine Anlegestelle und natürlich viel Holz. Ist das Bötchen fertig, fährt einer der drei Einwohner hinaus auf die hohe See und fischt nach "Knusperfisch", der danach ebenso getrocknet werden muss. Das Zielgebiet des Fischfangs muss abermals mit einer Boje markiert werden.Die Drifter steuert man nicht direkt. Man kann sie anklicken und bekommt dann Informationen über ihre Bedürfnisse (Hunger, Durst, Energie) und ihre aktuelle Tätigkeit. Auch ihre Prioritäten für die Durchführung von Aufgaben lässt sich festlegen, aber wie bei Siedler, Anno oder Oxygen Not Included bleibt alles indirekt. Ist die Grundversorgung gesichert, kümmert man sich um die Unterkünfte der Leute, beginnt mit der Erforschung von neuen Technologien und erkundet die Spielwelt. Wie die ersten zehn Minuten des Spiels in etwas verlaufen, könnt ihr euch im folgenden (unkommentierten) Video anschauen, das auf der mittleren der drei Spieltempostufen aufgezeichnet wurde.Danach geht es um die Produktion eines Segels und (viel) später schafft man es sogar, die gesamte Stadt von einer Stelle zu einer anderen Stelle zu bewegen. Dabei trifft man auf neue Figuren mit unbekannten Motiven, zusätzliche Einwohner und Überraschungen aus der Tiefe ...Das Studio Pajama Llama hat die Entwicklung von Flotsam vor vier Jahren gestartet. Das Spiel ist im Early Access für PC auf Steam Itch.io und Kartridge für 22,99 Euro oder 24,99 Dollar erhältlich. Es soll etwa ein Jahr lang im Early Access verbleiben. Die Entwickler planen neue Biome, Gebiete, mehr Müll bzw. Ressourcen und zusätzliche Charakterinteraktionen. Sie wollen außerdem einen hohen Wiederspielwert sicherstellen."Wir haben diese Reise als kleines Boot begonnen, das große Wellen schlagen will. Wenn ihr alle mit paddelt, werden die Wellen noch aufregender. Wir hoffen euch im Early Access zu sehen", sagt Mitgründer und Projektmanager Juda-ben Gordier. "Seit Anfang an war uns klar, dass es ein großer Bonus wäre, unser Spiel früh mit der Öffentlichkeit zu teilen. Der Early Access gibt uns die Möglichkeit euch in die Entwicklung zu involvieren und eine reichhaltigere Erfahrung zu kreieren. City-Builder und geflutete Welten sind für diesen Prozess besonders gut geeignet. Werdet zum Drifter und helft uns den Schrott und Müll zu bergen und ihn in eine wunderschöne Stadt zu verbauen!"