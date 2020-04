Flotsam: Early Access: World-Update überarbeitet die Reisemechanik der schwimmenden Stadt

Für die Early-Access-Version von Flotsam ist das große World-Update veröffentlicht worden. Mit dem Update wird die Reisemechanik der schwimmenden Stadt komplett überarbeitet, denn das Zentrum der Siedlung ist nun selbst ein Schiff. Fortan kann man bis zur neuen Weltkartenansicht herauszoomen und die eigene Stadt durch die Wasserwelt schicken, was Ressourcen verbraucht und den Motor langsam beschädigt. Interessante Objekte werden auf der Karte hervorgehoben. Die Karte wird prozedural generiert. Als neue Gebäude kommen ein Seetang-Anbauanlage, eine Ölraffinerie (wandelt Plastik in Öl um), ein mittelgroßes Lager, ein großes Trockengestell und ein eigenes Trockengestell für Fische ins Spiel. Darüber hinaus haben die Entwickler die Performance sowie die Wegfindung der Menschen (im Bereich Laufen vs. Schwimmen) verbessert und an der Balance geschraubt. Alte Speicherstände werden nach dem Update sehr wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Das Change-Log findet ihr hier Die Entwickler wollen fortan mit kleineren Patches weitermachen. Zunächst sollen die Möwen überarbeitet werden. Danach steht das Gebäude-Update an, das sich mit den Gebäudegrenzen und der Verbesserung der Gehwege beschäftigen soll.Letztes aktuelles Video: The World Update