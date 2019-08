Dark Envoy: Aktuelle Spielszenen aus dem Rollenspiel der Tower-of-Time-Macher - 4Players.de

Screenshot - Dark Envoy (PC) Screenshot - Dark Envoy (PC) Screenshot - Dark Envoy (PC) Screenshot - Dark Envoy (PC) Screenshot - Dark Envoy (PC) Screenshot - Dark Envoy (PC) Screenshot - Dark Envoy (PC) Screenshot - Dark Envoy (PC) Screenshot - Dark Envoy (PC)

Event Horizon ( Tower of Time ) hat anlässlich der gamescom 2019 ein neues Video zu Dark Envoy veröffentlicht, das aktuelle Spielszenen aus dem 2020 für PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One erscheinenden Rollenspiel zeigt:Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Spielszenen-TrailerDas nicht-lineare Rollenspiel soll von der Divinity-Serie, XCOM, FTL, Mass Effect und Dragon Age inspiriert worden sein. Als Schwerpunkte werden die freie Erkundung der Spielwelt und die taktischen Kämpfe genannt. Vor den Kämpfen soll man sich in Echtzeit auf die Duelle vorbereiten können. Ansonsten sollen die getroffenen Entscheidungen die Welt beeinflussen. Verschiedene Enden werden versprochen und Teile der Spielwelt können gerettet oder zerstört werden. Außerdem wollen die Entwickler "alte RPG-Tugenden" über Bord werfen und "etwas Einzigartiges" schaffen. 15 Charakter-Klassen sind geplant. Die Skillbäume sollen sich mischen lassen. Manche Klassen muss man im Spielverlauf auch erst freischalten.Die Spielwelt wird man mit dem eigenen Luftschiff als Basis bereisen können. Man kann mystische Orte und prozedural erzeugte Dungeons mit optionalen taktischen Zielen besuchen. Die Welt soll sich im Laufe der Zeit auch verändern. Manche Orte sollen nach dem Zufallsprinzip und in veränderter Form wieder auftauchen.