Dark Envoy: Neue Einblicke in das Rollenspiel der Tower-of-Time-Macher

Gefährten: Wirb Charaktere an, wie etwa einen Mondelfen-Attentäter, einen schrulligen Ingenieur, einen ehemals kaiserlichen Soldaten, ruhmreiche Elfensöldner und andere.

Nichtlineare Rollenspielhandlung: Deine Entscheidungen sind das A und O, da sie den Konflikt, in dessen Würgegriff sich Jäan befindet, in die eine oder die andere Richtung lenken können. Auf der Seite welcher Fraktion stehst du? Wirst du für Frieden und Ehre oder Blutvergießen und Zerstörung eintreten?

Haupt- und Nebenaufgaben & Zufallsdungeons: Erkunde die Welt auf der Jagd nach alten Schätzen mit deinem Himmelsschiff - die über 15 Biome der Spielwelt weisen eine Vielzahl an Spielmechaniken auf. Eine reichhaltige Anzahl an Aufgaben und Ereignissen wartet darauf, von dir entdeckt zu werden. Zusätzlich zu den Haupt- und Nebenaufgaben stehen dir optionale Dungeons offen, die ihre Gestalt ändern. Dabei handelt es sich um fordernde Bereiche, in denen sich die Räume sowie die Patrouillenrouten mit jedem Betreten ändern. In diesen Dungeons winken mächtige Belohnungen, doch man muss stets auf Zack sein, wenn man erbeuten will, was diese einzigartigen Orte zu bieten haben.

Taktischer Gruppenkampf: Echtzeitkampf (mit Zeitlupen- und Pausenfunktion), der taktisches Denken belohnt. Stelle deine Gruppe strategisch auf, nutze zerstörbare Deckung, und wähle aus einem tiefen Arsenal an grafisch eindrucksvollen Fähigkeiten aus, um deinen Gegnern die Stirn zu bieten.

Authentische und flexible Rollenspielsysteme: Nutze die breite Auswahl an Talenten der vier Grundklassen und 16 Spezialisierungen. Entdecke seltene Geheimklassen, die sich nur an entlegenen Orten und mittels Spezialaufgaben finden lassen. Experimentiere und spiele auf deine Art: Kombiniere Talentbäume, verstärke einzelne Fähigkeiten und wähle Klassen und Spezialisierungen, die sich gegenseitig ergänzen. Nutze ein umfangreiches Handwerkssystem, das Forschung und Verzauberungskunst beinhaltet.

Screenshot - Dark Envoy (PC, PS4, One) Screenshot - Dark Envoy (PC, PS4, One) Screenshot - Dark Envoy (PC, PS4, One) Screenshot - Dark Envoy (PC, PS4, One) Screenshot - Dark Envoy (PC, PS4, One) Screenshot - Dark Envoy (PC, PS4, One) Screenshot - Dark Envoy (PC, PS4, One) Screenshot - Dark Envoy (PC, PS4, One)

Event Horizon ( Tower of Time ) haben nach längerer Funkstille ein neues Video zu Dark Envoy veröffentlicht, das Einblicke in die Geschichte des 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinenden Rollenspiels gewährt:Letztes aktuelles Video: Story TrailerAuf Steam und GOG kann man Dark Envoy bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein Sci-Fi-Fantasy-RPG, das in einer dunklen Welt spielt, in der Mana-Technologie die herrschende magische Ordnung auf den Kopf stellt. Schlüpfe in die Rollen zweier reliktjagender Geschwister und versuche, den Verlauf eines Konflikts zu beeinflussen, der die Welt zu spalten droht.Malakai und Kaela sind Kinder von Kriegsflüchtlingen, die sich als Abenteurer auf der Suche nach uralten Relikten und vergessenen Orten durchschlagen. Doch schon bald müssen sie lernen, wie man im Kriegsgetümmel überlebt, denn eine blutige Tragödie markiert den Anfang ihrer wahren Reise. Dark Envoy verknüpft eine tiefgehende, nichtlineare Handlung mit taktischen Gruppenkämpfen, einem dynamischen Spielverlauf und qualitativ hochwertigen Grafiken und Effekten. Außerdem treffen moderne Konzepte auf klassische Genre-Stilmittel, wodurch eine ganz eigene Rollenspielerfahrung entsteht.Der Hauptteil von Dark Envoy besteht aus einer Kampagne, die alleine oder im Online-Koop mit einem anderen Spieler abgeschlossen werden kann. Schnapp dir einen Freund und bereise die Welt auf der Suche nach Dungeons, Wagnissen und Reichtümern. Erlebt die Handlung und die Jagd nach uralten Relikten und vergessenen Orten gemeinsam.In Jäan ist ein alles umspannender Krieg ausgebrochen, in dem die Menschen mit ihrer manabasierten Technologie das althergebrachte Gleichgewicht und bisherige Magietraditionen umstürzen wollen. Die Menschen, mysteriöse Wesen mit einer noch mysteriöseren Vergangenheit, haben sich unter dem Banner ihres selbsternannten Kaisers zusammengeschlossen, um sich endlich eine Heimat aufzubauen. Die Alten Völker hatten die Menschen wegen ihrer schwachen Verbindung zur Magie stets verachtet und sie mit ihrem überlegenen Arkanwissen in Schach gehalten. Doch dann wurden Orks und Elfen aus ihren Heimatländern vertrieben und müssen jetzt die natürliche Ordnung der Magie verteidigen."Als Features werden genannt: