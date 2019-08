Cook, Serve, Delicious! 3?!: Dritter Teil der Koch-Simulation angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Cook, Serve, Delicious! 3 (PC) Screenshot - Cook, Serve, Delicious! 3 (PC) Screenshot - Cook, Serve, Delicious! 3 (PC) Screenshot - Cook, Serve, Delicious! 3 (PC) Screenshot - Cook, Serve, Delicious! 3 (PC)

Vertigo Gaming hat Cook, Serve, Delicious! 3?! angekündigt. Die Koch-Simulation wird im Januar 2020 im Early Access auf Steam starten und im Laufe des nächsten Jahres als Vollversion für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffenticht werden.Im dritten Teil reist man mit seinem "Food Truck" durch das vom Krieg zerrüttete Amerika im Jahr 2042, um an den "Iron Cook National Food Truck Championships" teilzunehmen - inkl. Robotercrew mit Whisk und Cleaver. In der Story-Kampagne darf man zahlreiche Gerichte in über Hunderten von Levels kochen - sowohl "Action" als auch die ruhige Zen-Spielvariante sind geplant. Den eigenen "Food Truck" wird man aufwerten bzw. verbessern können. Ein lokaler Koop-Mehrspieler-Modus ist ebenfalls geplant.Letztes aktuelles Video: Ankündigung