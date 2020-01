Cook, Serve, Delicious! 3?!: Dritter Teil der Koch-Simulation startet im Early Access

Die Koch-Simulation Cook, Serve, Delicous! 3?! startet am 29. Januar in den Early Access - und das nicht nur bei Steam, sondern auch bei GOG. Laut Gematsu soll der Preis für den frühen Zugang 14,99 Dollar betragen. Bis zur Vollversion wird man sich nicht allzu lange gedulden müssen: Vertigo Gaming will das fertige Spiel nach eigenen Angaben bei Steam bereits im 3. Quartal 2020 ausliefern - einen konkreten Releasetermin gibt es allerdings noch nicht. Neben dem PC wird man sich dann auch auf PS4, Xbox One und Switch als Koch beweisen dürfen.Derzeit hat man keine Pläne, den Preis für das Spiel nach dem Verlassen des Early Access weiter anzuheben. Für die Vollversion soll es mehr Level, Gerichte, Upgrades und Modi geben, wobei man Rückmeldungen der Community in den weiteren Entwicklungsprozess einfließen lassen möchte.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung