Cook, Serve, Delicious! 3?!: Dritter Teil der Koch-Simulation startet in den Early Access

James Dean schrieb am 31.01.2020 um 02:14 Uhr

Was sich auch seltsam anfühlt: Du verdienst Dollar, welches nach jeder Mission in Kryptowährung umgewandelt wird (was nichts weiter ist als ein Skillpunkt), mit denen du dann neue Rezepte freischalten kannst. Und das System blicke ich noch nicht so ganz: Vor jeder Mission stehen dir eine Handvoll Rezepte zur Verfügung, die du einer Prepstation oder der Sonderbestellung zuweisen kannst, aber du hast immer nur einen bestimmten Pool an Rezepten, der sich von Mission zu Mission unterscheidet. Das fand ich mit der thematischen Orientierung in CSD2 super gelöst.

Dieses "Skillpunkte"-System wird aber immerhin gut angewendet. Die Rezepte haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von 0 bis 5. Der Schwierigkeitsgrad pro Bestellung ist auch gleichzeitig der Multiplikator für das verdiente Geld am Ende des Tages.

Hier ist übrigens der Soundtrack mit Timestamp auf das Lied, was mir bisher am meisten auf den Sack ging, weil es am häufigsten gespielt worden ist: scheint doch kein afrikanischer Ethnopop zu sein, sondern eher etwas Lateinamerikanisches (die Phonetik führte mich in die Verwirrung); kannst ja selbst mal durchklicken und überall reinhören. Gibt zwar auch ein paar gute Tracks, aber insgesamt fühlt und hört es sich nicht wirklich passend an imo. Für alle Leser, die mal in den CSD2-Soundtrack zum Vergleich reinhören wollen: (Mit Timestamp auf den besten Song lel)

Bevor ich das Feedback einreiche, spiele ich noch etwas und schaue mal, inwiefern sich der erste Eindruck verändert.

Ein nettes Detail übrigens noch, was mich verwirrt hat: Du bist nicht mehr irgendeine Randomfigur, die du dir wie in Teil 2 vorher erstellst, sondern du bist eine vorgefertigte Persönlichkeit mit vorgegebenen Geschlecht. Zumindest im Vorspann meinen die beiden Androiden, die dich finden: Ah, das ist doch der Koch, er hat die Explosion des Wolkenkratzers überlebt (also sie gendern dich, Neudeutsch gesagt) etc. Fand ich irgendwie strange, weil in CSD2 der Default-Avatar eine schwarze Frau ist,...