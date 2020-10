Cook, Serve, Delicious! 3?!: Die Foodtrucks sind startklar

Spiele die Kampagne allein oder mit Freunden im lokalen Koop (mit der Möglichkeit, frei zwischen beiden Modi zu wechseln).

Verbessere deinen Food-Truck mit dutzenden Modulen, welche die Spielweise verändern.

Erweitere deine Gerichte-Auswahl mit über zweihundert Speisen.

Dekoriere deinen Truck mit einer Vielzahl an Schmuckstücken aus allen Ecken der USA

Unzählige Barrierefreiheits-Optionen erlauben dir, das Spiel nach deinem Belieben zu genießen, darunter Einstellungen zu Bewegungen, Blitzlicht und Strobe, Audio- und Farbenblindfunktionen und vieles mehr.

Über hundert Stunden Spielspaß in mehr als 380 Leveln.

Ein fantastischer Original-Soundtrack des preisgekrönten Komponisten Jonathan Geer.

Am 14. Oktober 2020 hat Vertigo Gaming seine Foodtruck-Simulation Cook, Serve, Delicious! 3?! für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Der Download via Steam GOG und eShop kostet jeweils 16,79 Euro. Im PlayStation Store und Microsoft Store werden hingegen 19,99 Euro fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "äußerst positiv" (derzeit sind 96 Prozent von 749 Reviews positiv). Der aktuelle Wertungsschnitt auf GOG liegt bei 4,1 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Starte mit dem gigantischen Sequel der millionenfach verkauften Cook, Serve, Delicious!-Serie deine Reise quer durch die Vereinigten Staaten, um mit deiner treuen Roboter-Crew Whisk und Cleaver an den Iron Cook Foodtruck-Meisterschaften teilzunehmen. Im radikal veränderten, kriegszerrütteten Amerika im Jahr 2042 könnt ihr euch in der storygetriebenen Kampagne durch hunderte Gerichte kochen - inklusive für die Reihe brandneue Rezepte - die über hunderte Level verteilt sind. Eine überarbeitete Gameplay-Struktur bietet temporeiche Action, oder nach Wunsch mit dem zuschaltbaren Chill Mode, entspannten Spielspaß."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer