Mary Skelter 2: Switch-Umsetzung des Dungeon Crawlers erscheint auch in Europa - 4Players.de

Screenshot - Mary Skelter 2 (Switch) Screenshot - Mary Skelter 2 (Switch) Screenshot - Mary Skelter 2 (Switch) Screenshot - Mary Skelter 2 (Switch)

In Japan haben Compile Heart und Idea Factory ihren Dungeon-Crawler Mary Skelter 2 bereits 2018 für PlayStation 4 veröffentlicht. Ende August erscheint dort zudem eine Adaption für Nintendo Switch, die am 23. Oktober 2019 auch in Europa als Download via eShop erhältlich sein wird. Eine offizielle Website wurde bereits eingerichtet.Neben englischer Texte und Sprachausgabe wird auch der japanische Originalton zur Verfügung stehen. Als besonderer Bonus wird außerdem eine überarbeitete Fassung des auf PlayStation Vita und PC ( Steam ) erschienenen Vorgängers, Mary Skelter: Nightmares, enthalten sein. Hier erste Spieleindrücke der Fortsetzung: